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Gündem İsmail Demir büyük yeniliği açıkladı! Mehmetçiğin yükünü alacak
Gündem

İsmail Demir büyük yeniliği açıkladı! Mehmetçiğin yükünü alacak

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Mehmetçiğin sırtındaki yükü en az yüzde 80 daha hafifletecek sistemin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 15:38:00 -
İsmail Demir büyük yeniliği açıkladı! Mehmetçiğin yükünü alacak

 Yeni Akit  Ankara 

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demir, “Askerimizin 40 kg’a kadar yükünü manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet Projemizi tamamladık. Interact’ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz” diye yazdı.

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