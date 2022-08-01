İsmail Demir bombayı patlattı: Hizmete hazır

Bahsi geçen 150 km menzilli füzenin 230mm çapındaki TRLG-230 olduğu değerlendirilmektedir. Daha önce ROKETSAN tarafından TRLG-230 lazer güdümlü topçu füzeleri için menzil bilgisi 70 km olarak açıklanmıştı.

İsmail Demir, TRLG-230 dışında L-UMTAS lazer güdümlü tanksavar füzesinin de menzilinin uzatıldığını (8 km’den 16 km’ye) Mart 2022’de CNN Türk’e verdiği röpörtajda açıklamıştı.

TRLG-230 Füzesi

Geçmişte atışlı test faaliyetleriyle beraber kendini kanıtlamış olan TRG-230 Füzesi’ne lazer arayıcı güdüm kabiliyeti kazandırılması için 2020 yılı Mayıs ayı içinde çalışmalara başlandı.

ROKETSAN tarafından pandemi sürecinde dinamik ve etkin bir çalışma örneği gösterilerek tasarım faaliyetleri kısa süre içerisinde tamamlandı ve prototip üretimleri haziran ayında yapıldı. Sistem seviyesi testleri tamamlandıktan sonra Sinop Test Merkezi’nde atışlı test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 2020 yılı Temmuz ayı atış kampanyasına TRLG-230 Füzesi dâhil edildi.

2 Temmuz 2020’de yapılan ilk atış sonucunda TRLG-230 Füzesi Karadeniz açıklarında olan hedefi vurarak ilk görevini başarılı bir şekilde tamamladı. 4 Temmuz 2020’de de daha zorlu koşullar altında ikinci defa hedefini başarılı bir şekilde vurarak, operasyonel ve performans anlamında Roketsan ürün ailesinde yerini almaya hak kazandı.

Temmuz 2020’de icra edilen atış kampanyasında BAYKAR tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA’nın lazer işaretlemesi yaptığı hedef, Lazer Güdümlü 230 mm Füze Sistemi (TRLG-230) tarafından başarılı şekilde vuruldu. Lazer Güdümlü 230 mm Füze Sistemi (TRLG-230) İHA ve SİHA’ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek.

Güdümlü topçu mühimmatı ihtiyacı

Günümüz muharebe sahasında sahadaki birliklere yönelik hassas topçu desteği kritik önem taşıyor. Özellikle sahadaki fırsat hedeflerine yönelik yapılacak atışlarda güdümsüz topçu sistemlerinin dağılımın (yüksek CEP değeri problemleri) getireceği olumsuz etkiye karşı maliyet etkin çözümler olarak görülen güdümlü topçu sistemleri birçok ordunun da ilgilendiği silah sistemleri olarak öne çıkıyor.

Dünyada yaygınlaşan lazer güdümlü obüs mühimmatları bu tarz problemlere karşı etkin oyuncular olarak görülüyor. Ancak uygun maliyetli şekilde topçu roketleri üzerinden geliştirilen güdümlü füzeler de bahse konu problemlere karşı etkin alternatif olma potansiyeline sahip. Roketsan tarafından yine bu tarz ihtiyaca karşı geliştirilmiş TRG-122 sistemi de bulunuyor. Ayrıca obüs mühimmatlarının dağılımının iyileştirilmesi için çeşitli yerli projeler de devam ediyor.