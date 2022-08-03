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Teknoloji İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu: Seri üretime geçildi
Teknoloji

İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu: Seri üretime geçildi

Sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfek seri üretime geçti!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 16:20:00 - 2022-08-03 16:20:25

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir resmi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfeğin seri üretime geçtiğinin müjdesini veren Demir şu ifadeleri kullandı:

"6-7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik. Ülkemize hayırlı olsun."

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