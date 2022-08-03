İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu: Seri üretime geçildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir resmi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfeğin seri üretime geçtiğinin müjdesini veren Demir şu ifadeleri kullandı:

"6-7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik. Ülkemize hayırlı olsun."