İsmail Demir açıkladı! İşte Altay Tankı ve MMU motorlarında son durum

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Savunma sanayinde yaşanan motor sorunlarına ilişkin konuşan İsmail Demir, Milli Muharip Uçak ve Altay Tankı projelerine değindi.

"Gerekli adımları atacağız"

Yerli motorların geliştirilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Demir, "Bu yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun uç noktasını da Milli Muharip Uçak'ın (MMU) motoru teşkil edecek. Yolculukta ara adımlarda öğrendiklerimiz bize önemli bilgiler sağlıyor. Özellikle malzeme özelliklerini hızla biriktirmeye başladık. Üretim teknoloji ve teknikleri açısında geniş bir tabanda çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

"Bir yola çıkmadan önce çantanızdaki azık ne, nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız gibi analizlerin yapılması gerekiyor ki bunlar yapıldı. Önümüzü görebiliyoruz. Bundan sonrası çalışmak ve ürünü çıkartmak olacak. Bunu takip edeceğiz ama arada diğer ürünleri de göreceksiniz. Gerek helikopter motoru, gerek seyir füzesi motorları gerek diğer bazı motorları görüyor olacaksınız. Bunlar geleceğin habercisi olarak Milli Muharip Uçak'ta nereye gittiğimizi sizlere gösterecek" diyen Demir, TÜMOSAN ve BMC firmalarının IDEF 2021 fuarında yerli motor çalışmalarını sergilediklerini hatırlattı.

Altay Tankı motorunun testleri yapıldı

Türkiye'nin 300'den 1000 beygir sınıfına kadar çeşitli yerli motor projeleri olduğunu aktaran Demir, bunun yanında Altay Tankı için geliştirilen 1500 beygirlik BATU motorunun da testlerinin yapıldığını söyledi.

"Yerli motoru şart koştuk"

Zırhlı araç projelerinde artık yerli motoru şart koştuklarını sözlerine ekleyen İsmail Demir şunları kaydetti:

"Bu da yerli motor geliştiren firmalarımızın daha gayretli olmasını ve önlerini görmesine yol açtı. Yoksa belki daha ucuza ve daha hızlı olması için yabancı motorlarla devam edebilirlerdi. Biz bunun önüne geçtik ve yerli motor kullanımını şart koştuk. Bu durum devam edecek."

"Bunun motoru yerli mi?" diyenlere tepki

Savunma sanayii ürünlerini "bunun motoru yerli mi?" diyerek küçümsemeye ve aklınca alay etmeye kalkan güruha da tepki gösteren Demir sözlerini şöyle noktaladı:

"Her ürünümüzde 'bunun motoru yerli mi' diyerek küçümseyici yaklaşımların canımı sıktığını söylemiştim. Biz başladığımız günleri söyledik şimdi bitirdiğimiz günleri söylemeye başlıyoruz. Başlayacaksınız ki bitireceksiniz. 3 sene dersiniz 4 sene olur. Belki 6 ay uzar kısalır vesaire ama nihayetinde o işi yaparsınız ki yaptığımızı gösteriyoruz. Yine türbinli motorda da böyle olacak. Öğreniyoruz, geliştiriyoruz ve gençlerimizi yetiştiriyoruz."