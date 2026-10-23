Shell sattı: İflas haberi geldi
Dünyaca ünlü enerji devi Shell'in iki ay önce sattığı dev şirketten beklenmedik bir haber geldi. Şirket iflas başvurusunda bulundu. İşte detaylar...
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Dünyaca ünlü enerji devi Shell'in iki ay önce sattığı dev şirketten beklenmedik bir haber geldi. Şirket iflas başvurusunda bulundu. İşte detaylar...
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Almanya'nın enerji dönüşümünün sembol şirketlerinden Sonnen GmbH, 22 Ekim'de iflas başvurusunda bulundu. Ev tipi batarya ve enerji depolama sistemleri üreten şirketin mali krizi, eski sahibi Shell'in hisselerini satmasından yalnızca iki ay sonra patlak verdi. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Bavyera eyaletinin Allgäu bölgesindeki Wildpoldsried merkezinde çalışan yaklaşık 400 kişiye gelişme sabah saatlerinde bildirildi. Şirketin bazı iştiraklerinin tasfiye edilmesi, üretimin ise yalnızca bir tesiste sürdürülmesi bekleniyor.
2010 yılında kurulan Sonnen, Almanya'nın yenilenebilir enerji dönüşümünün en dikkat çekici girişimlerinden biri olarak gösteriliyordu. Evlerde üretilen güneş enerjisinin bataryalarda depolanmasını sağlayan sistemleriyle büyüyen şirket, sektörde “güneş enerjisinin Tesla'sı” olarak tanındı. İngiliz enerji devi Shell, Sonnen'i 2019 yılında yaklaşık 500 milyon euroya satın aldı. Shell'in şirkete yaptığı toplam yatırımın zaman içinde 1 milyar euroyu aştığı belirtildi.
Ancak beklenen finansal başarı gelmedi. Shell, Ağustos 2026'da Sonnen'i Alman yatırım şirketi Aurelius'un kurucu ortaklarından Gert Purkert'in aile ofisi Tiven'e sattı. Satıştan yalnızca iki ay sonra Sonnen iflas başvurusunda bulundu.
İflas başvurusunun ardından en büyük belirsizliklerden biri çalışanların durumu oldu. Wildpoldsried merkezindeki yaklaşık 400 personelin işlerinin devam edip etmeyeceği henüz netleşmedi. Şirketin bazı iştiraklerinin tasfiyesi ve üretim faaliyetlerinin daraltılması beklenirken, yeniden yapılanmanın kapsamı iflas sürecinde belirlenecek.
Sonnen'in dünya genelinde ev tipi enerji depolama sistemlerini kullanan 150 binden fazla müşterisi bulunuyor. Şirket, mevcut müşterilere yönelik servis ve satış sonrası hizmetlerin şimdilik devam edeceğini bildirdi. Ancak iflas sürecinde teknik destek, bakım ve diğer hizmetlerin uzun vadede nasıl sürdürüleceği henüz açıklığa kavuşmadı.
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