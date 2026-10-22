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Yağışların ardından 3 katlı bina boşaltıldı, 40 vatandaş tahliye edildi!

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Yağışların ardından 3 katlı bina boşaltıldı, 40 vatandaş tahliye edildi!

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın zemininde meydana gelen çökme ve hasar büyük paniğe yol açtı.

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Foto - Yağışların ardından 3 katlı bina boşaltıldı, 40 vatandaş tahliye edildi!

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1305 Sokakta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın zemininde çökme ve hasar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Yağışların ardından 3 katlı bina boşaltıldı, 40 vatandaş tahliye edildi!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulundu. Şengök, incelemelerinin ardından bina sakinlerine durum hakkında bilgilendirme yaptı. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye nakledildi.

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Foto - Yağışların ardından 3 katlı bina boşaltıldı, 40 vatandaş tahliye edildi!

"YAĞMUR SULARI BİNANIN ALTINDAKİ TOPRAĞI BOŞALTIYOR" Bina sakinlerinden Tekin Demirtaş, çökmenin son dönemde etkili olan yağışların ardından meydana geldiğini belirterek, "Son dönemlerdeki yoğun yağışlardan dolayı bizim bir logar giderimiz vardı, iptal edilmiş logar gideri. Su, yağmur suları o logar giderinden kendine yol bularak binanın kenarındaki betonun altındaki yerden dışarıya toprağı boşaltıyor.

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Foto - Yağışların ardından 3 katlı bina boşaltıldı, 40 vatandaş tahliye edildi!

Bu boşaltma sonucunda daha önce hafiften çökmemiz vardı zaten orada. Daha önce de tamir edilmişti. Bu yüzden logarı iptal ettik. Ve çökme meydana geliyor. Çökme meydana gelince komşularımız bunu görüyor, bunu görünce AFAD'a haber veriyor. AFAD'a haber verilmesi sonucu polislerimiz, sağ olsun, kaymakamımız geldi. Emniyetimiz geldi. Emniyetimize teşekkür ederiz" dedi.

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