İsmail Demir açıkladı: Artık kendimiz yapacağız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, önemli açıklamalarda bulundu.

İnşa sürecinde ve sonrasında oldukça zorlu süreçlerden geçen geminin bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan Prof. Dr. Demir, TCG Anadolu ile yeni bir dönemin başladığını söyledi.



Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Proje kapsamında, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek" açıklamasını yaptı.

Demir, yerli ve milli teknolojinin kullanıldığını ifade etti ve sözlerine şunları ekledi:

"Gemide yer alacak silah sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, aviyonik sistemler yerli ve milli sanayii tarafından geliştirildi.

LHD, gerektiğinde Doğal Afet Yardım (DAFYAR) görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkânları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekâtları kapsamında tıbbi destek için kullanılabilecek.

Mayıs 2019’da denize indirilen gemi, Haziran 2022 itibariyle deniz kabul testlerine başladı ve halen devam ediyor"

TCG Anadolu gemisi, için geri sayım başladı

TCG Anadolu gemisi, için geri sayım başladı. Bu geminin tasarım aşamasında yabancı firmayla iş birliği yapıldı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik.

Bir güç aktarma sistemi olacak. Helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Çeşitli zırhlı araçlar karaya intikal edebilecek. Bu bir güç aktarma sistemi. Afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenecek.

Bütün emeği geçen herkesse teşekkür ediyorum.