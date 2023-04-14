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Gündem İsmail Çataklı'dan 'Suriyeliler vatandaşlığa zorlanıyor' iddiasına cevap: Ha gayret!
Gündem

İsmail Çataklı'dan 'Suriyeliler vatandaşlığa zorlanıyor' iddiasına cevap: Ha gayret!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 23:47:00 -
İsmail Çataklı'dan 'Suriyeliler vatandaşlığa zorlanıyor' iddiasına cevap: Ha gayret!

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Suriyelilerle ilgili yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı-Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Suriyelilerin Türk vatandaşı yapıldığına dair çıkan provokatif paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriyeliler mülk edinerek vatandaş olamıyor. Adım adım çaresizlik. Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Yüzbinlerce Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret" ifadelerine yer verdi.

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