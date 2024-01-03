İsmail Aydemir adliye önünde konuştu! 'Bu yumruk tüm Türkiye'ye atıldı'

Aydemir ve avukatı Funda Bıçak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Mağdur İsmail Aydemir, Türk ve Müslüman olduğunu ifade ederek, "Bana atılan yumruk Türkiye'deki tüm insanlara atıldı. Ülke hepimizin ülkesi, Allah birliğimizi bozmasın. Bu yumruk şehit askerlerimize, yakınlarına atıldı, Müslüman kardeşlerimize atıldı. Allah hepimize akıl fikir versin, kardeş olalım." diye konuştu.

Avukat Bıçak ise Arapça bilmeyen müvekkilinin yürüyüşe katıldığı bayrağı satın alırken satıcıya üzerinde ne yazdığını sorduğunu söyledi.

Satıcının "La ilahe illallah Muhammedün Resulullah" yazdığını söylemesi üzerine Aydemir'in ücretini ödeyerek bayrağı aldığını anlatan Bıçak, "Yürüyüş gayet güzel geçmiş, herhangi bir kavga, taşkınlık olmamıştır. Sonunda evine doğru dönmek üzereyken yolda şüpheli şahıs karşısına çıkarak, bir anda yüzüne sert bir yumruk atıp yere düşürmüştür. Müvekkilim neye uğradığını şaşırmıştır." diye konuştu.

Bıçak, Aydemir'in yerden kalktığında şüphelinin yakalanması için etrafındakilere, "Kaçıyor, yakalayın." diye telkinde bulunduğunu, saldırganın yakalandığında özür dilemediğini ve hakaretlerine devam ettiğini, müvekkilinin yürüyüşün amacına ters düşecek bir harekette bulunmadığını dile getirdi.

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Olayın ardından birçok kişinin provoke edici hareketlerde bulunduğunu söyleyen avukat Bıçak, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde, Milli İrade Platformunca 1 Ocak'ta düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonra evine dönen İsmail Aydemir'i darbettiği belirtilen E.A. gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.