İşlerine gelince yandaş basın, gelmeyince ise tehdit! Darbeciler cezaevinden çıkamayacak diye ödleri kopuyor

Yeniakit.com.tr

Darbeciler için, bir gün, "Eğilip doğrulamıyorlar" diye manşet atıp, 80 yaşındaki rütbeleri sökülmüş generallerin mağdur olduğunu iddia eden, diğer gün de "Erdoğan af yetkisini kullanarak kendisini yücelttirecek." diyerek her yolu deneyen Cumhuriyet, 28 Şubat mimarlarının içeriden çıkamama korkusuyla Yeni Akit gazetesinin manşet haberini hedef aldı.

Akit darbeciler için 'af ve tahliye' gündemine dikkat çekti

Cuntacılara yönelik af propagandasına dikkat çeken Yeni Akit, manşet haberinin başlığında "Darbeciyi affedeni millet affetmez" ifadelerini kullanmıştı. Haberde, 24 yıl sonra gelen adalete karşın, darbe destekçilerinin daha bir hafta geçmeden oluşturdukları "af ve tahliye" gündemine dikkat çekilmiş ve 22 farklı hastalığı bulunan Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç hatırlatılmıştı. Avukat Hamza Uçan ile İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş'tan alınan görüşlerin ortak mesajı şöyle olmuştu: “Darbeciler ve darbeseverlerin Cumhurbaşkanlığı’na yönelik af baskısı kabul edilemez.”

İşine gelince 'yandaş' gelmeyince 'tehdit'

Darbeciler cezaevinden çıkamayacak diye ödü kopan Cumhuriyet, Akit'i yapılan bu haber üzerinden hedef aldı. İşlerine gelen kısımda Yeni Akit için, "yandaş basın" diyen Cumhuriyet, bu kez de fitne tohumları ekmeye çalıştı. Akit'i hedef gösteren gazete, Yeni Akit'İn haberini, "Akit'ten Erdoğan'a tehdit" şeklinde servis etti.