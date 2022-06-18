İşleri güçleri dalga-dümen! Siz sınava hiç girmeyin zaten
YKS'ye girmek isteyen gençler kuralları doğru okumayınca zor anlar yaşıyor. Küpesini elleriyle çıkartıp içeriye aldığı gencin geri çıktığını gören kadın polis memuru, "Geç kaldın, geç kaldın" diyerek genci doğru sınav binasına yönlendirdi. Salonu yanlış çıkınca koşarak doğru fakülte binasına giden genç, sınavı iki dakikayla kaçırdı.
YKS'ye girmek isteyen gençler kuralları doğru okumayınca zor anlar yaşıyor. Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için gelen bir genç, ilk önce küpeleriyle vakit kaybetti, ardından yanlış binaya geldiğini öğrendi. Küpesini elleriyle çıkartıp içeriye aldığı gencin geri çıktığını gören kadın polis memuru, "Geç kaldın, geç kaldın" diyerek genci doğru sınav binasına yönlendirdi. Salonu yanlış çıkınca koşarak doğru fakülte binasına giden genç sınavı 2 dakikayla kaçırdı.