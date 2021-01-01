İşleri güçleri bar, pavyon, şarap...

Hasan Eğrigöz Ankara

Milletin parasıyla yandaşa içki servisi

Geçtiğimiz günlerde sözde vatandaş için belediyeye 250 milyon TL’lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yılbaşı hediyesi olarak şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine kolilerle şarap ve çerez gönderdiği ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Hasan İlter, “CHP’nin yapısı belli. ‘Milletin, milli ve manevi değerlerine ne kadar ters düşebiliriz’ hesabındalar. CHP’nin yaptığı, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktır. Bir taraftan ‘millet aç’ diye yaygara koparacaksın, diğer taraftan da milletin parasıyla yandaşlarına şarap göndereceksin. CHP işte budur” dedi.

Bu zihniyet hiç değişmeyecek

Olaya tepki gösteren Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran da, şunları dile getirdi: “CHP’nin ‘Türkiye’nin kalkınması’ gibi bir derdi yok, olmadı. İşleri güçleri içkiler, barlar, pavyonlar, heykeller... Maneviyatımızı, kültürümüzü tahrip etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kazandığı bütün belediyelerde bunu yapıyor. Dün cephede savaştığımız düşmanımıza bizi benzetmek için uğraşıyor.” Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü ise, şunları kaydetti: “Şarap yerine kitap koysaydı daha iyi olmaz mıydı? Bu zihniyet hiç değişmedi, değişmeyecek de.”