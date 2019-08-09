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İşler’den Akyurt’a yüzme havuzu sözü

Akyurt Belediyespor’un şampiyon A Takım futbolcuları Akyurt Belediyesine ait Ankara Evinde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Ankara Milletvekili Prof.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:11
İşler’den Akyurt’a yüzme havuzu sözü

Akyurt Belediyespor’un şampiyon A Takım futbolcuları Akyurt Belediyesine ait Ankara Evinde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Ankara Milletvekili Prof. Emrullah İşler ile bir araya geldi.


Başkan Hilal Ayık’ın futbolculara şampiyonluk hediyelerini Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte verdiği ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel, Ak Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, Belediye Meclis Başkan vekili Resul Can ve Akyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Düzenli de yer aldı.


Akyurt Belediyespor Teknik Direktörü Nadi Tiryaki ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, 32 yıl önce kurulan kulübün 11 yaşından A Takıma kadar 8 farklı yaş grubunda 150 lisanslı sporcu ile mücadele ettiklerini, bu alanda nüfusa oranla Ankara ilçeleri içerisinde en fazla lisanslı futbolcuya sahip ilçenin Akyurt olduğunu söyledi. Tiryaki ayrıca geçmişte 3’üncü Ligin kapısından dönen takımın şimdiki stratejisinin Akyurt’un yetenekli gençleriyle yola devam etmek olduğunu açıkladı.


Akyurt Belediyespor’un ilçenin adını duyurmada önemli bir görev üstlendiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık "İlçemizin yetiştirdiği gençlerden oluşan takımımız A Takım ile yeniden sahalarda yer aldığı ilk sezonda Ankara 2. Amatör Futbol Ligi 2. grubu şampiyon olarak tamamladı. Antrenörlerimiz ve gençlerimizin büyük bir başarısı olduğu kanaatindeyim. Başarılı olacaklarına inandığımız için kendilerini ödüllendirmek için söz vermiştik. Bugün hediyelerini veriyoruz. İlçemizin adını Ankara’da duyurma adına da çok önemli bir görevleri olduğunu düşünüyorum. Alt yapı takımı olmak önemli. Çünkü küçük yaşta spora başladıklarında yeteneklerini daha iyi geliştirme fırsatları oluyor. Ayrıca kötü alışkanlıklardan uzak durma adına spor çok güçlü bir araç. Tüm ekibi, Başkandan futbolcusuna, malzemecisine kadar tebrik ediyor ve nice büyük başarılar kazanmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Ak Parti Ankara Milletvekili, Devlet Eski Bakanı Prof. Emrullah İşler sporcularla sohbette başarılarının devamını diledi ve tebrik etti. İşler "Akyurt’tan başarılı sporcular yetişiyor. Sporun çeşitli dallarıyla ilgilenmekte fayda var. Özellikle yüzme ve diğer sporlarda da başarılı olacağınızı düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerde yüzme çok küçük yaşlarda başlanan sporlardan. Ülkemizde de yaygınlaştırmamız lazım. Bu eksikliği ortadan kaldırmak ve Akyurt’a bir yüzme havuzu kazandırmak için desteğimizi veririz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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