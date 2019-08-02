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İşler umulduğu gibi gitmedi! Babacan'dan yeni parti için flaş karar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı,"Bazılarına müjdem var" başlıklı yazısında yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'ın frene bastığını, yeni parti için bekleme kararı aldığını iddia etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
İşler umulduğu gibi gitmedi! Babacan'dan yeni parti için flaş karar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'ın, S-400'lerin gelmesi ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamaması sonrası parti kurma işini ertelediğini iddia etti. Altaylı, yılbaşına kadar yeni parti için bir hareketlenme olmayacağını söyledi. 

İşte Altaylı'nın o yazısı;

AK Parti yönetimine bir minik müjde vereyim.
Rahatlayın.
En azından bir süre daha rahat olun.
Ali Babacan ve ekibi frene bastı.
“Tedbir ekibi” yine tedbirli davranmaya karar verdi. 

Partinin kuruluşunu bir süre daha erteleme ve neler olup bittiğini izleme, gözleme kararı aldılar.

Gül ve Babacan’ı bu kararı almaya iten ise S-400’lerin gelmesi sonrası ABD’nin son derece yumuşak davranması oldu.

F-35’lerin tesliminin iptali dışında bir yaptırım olmaması, yaptırım olmaması nedeniyle ekonomideki kötüye gidişin yavaşlaması ve normal hızında seyrediyor olması Babacan’ın da seyir hızını yavaşlattı.

ABD yönetiminin daha doğrusu Beyaz Saray’ın hâlâ ve her şeye rağmen AK Parti ya da Erdoğan’ın arkasında duruyor olması yeni oluşumda “Bir dakika, ne oluyor bir anlayalım” tedirginliğine neden oldu.

Çünkü Babacan’a Avrupa’dan ve Batılı finans çevrelerinden gelen sinyaller farklı idi.
Türk iş dünyası da aynı sinyalleri veriyordu.
Ancak işler umulduğu gibi gitmedi.

En azından şimdilik.

Bu yüzden Babacan ve arkadaşları da bekleme kararı aldılar.
Yılbaşına kadar bir hareket olmayacak gibi görünüyor.
Sonrasında ne olur bilmem.

Ama Babacan ekibinde az cesaret, bol tedbir olduğunu biliyoruz artık.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
  1. Ali Babacan
  2. Gazeteci Fatih Altaylı
  3. yeni parti

YORUM YAZ

  • İbrahim alkılıç İbrahim alkılıç 21 dk önce
    Herkesin bir hesabı vardır.Cenabı Allah'ın (cc) da bir hesabı vardır. Vegalip gelen O' dur.
  • HayriHayri24 dk önce
    Desene İyiparti ve CHP avucunu yaladı.
  • SeyfullahSeyfullah26 dk önce
    Hıyar turşusunda hıyarların Babacanolanları değildeküçük olanları makbuldür onun için kuramamıştır hiç babacan Hıyardan iyi turşu olur mu
  • SeyfullahSeyfullah29 dk önce
    Hıyar turşusu tutmadı karışık lahana turşusu yapacak herhalde
  • Vahdet M.GVahdet M.G32 dk önce
    ANADOLU HALKI AHUZARDA BİR GÜZİDE -SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA RECEP TAYYİP ERDOĞANA ALTERNATİF OLMAK ......İNŞAALLAH OLMAZSINIZDA ÜMMETİ MUHAMMEDİN RENJİDE OLMASINA SEBEP OLDU YÜCE RABBİMİZ BUNA RAZI OLMADISİZİN GİBİ GAFİLLERİ KISIR DÖNGÜYE SEVKETTİ...İNŞAALLAH AKP DE YENİDEN YAPILANMA İLE SAĞLAM KALESİNİ SAĞLAM TUĞLALARLA YÜKSELTMEYE DEVAM EDER ***********************
  • Yunus 16Yunus 1632 dk önce
    SOLAK FATİH SAĞ GÖRÜŞ MUHAFAZAKAR BABACAN SENİ NEDEN BU KADAR İLGİLENDİRİYOR? ÇOK SEVDİYSEN CHP'NİN BAŞINA GEÇİRİN. LİDER BULAMİYORSUNUZ, KEMAL'İNİZ 10 SEÇİMDİR YENİLDİKÇE YENİLİYOR, SİZDE EZİLDİKÇE EZİLİYORSUNUZ!! ALİN BABACAN I, İSTERSENİZ YANINDA AHMET İDE VERELİM. ABDULLAH DANDA TURŞU KURABİLİRSİNİZ. YAŞ YETMİŞİ GEÇTİ! ONDAN BİR CACIK OLMAZ
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 32 dk önce
    Kurtlar puslu havayı sever
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili35 dk önce
    Bu Bebecan, konuşma yeteneğini mi kaybetmiş? Aylardan beridir parti kuracağı söyleniyor, fakat kendisi hiç konuşmuyor, hep başkaları onun adına konuşuyor! kendisi de mi henüz karar veremedi, veya ne yapacağını bilmiyor mu? enteresan bir tip!
  • CanCan35 dk önce
    Teşkilatları yenile, para için rüşvet için torpil için bulunanları ayıkla, işi ehline ver. Allah rızası için yanındabulunanları onore et... dalkavuklari gönder...sonra kim çıkarsa çıksın karşına : gülüp geç...
  • ihsihs36 dk önce
    Yani bu şer...ler ülke ekonomisinin bozulmasını dört gözle bekliyorlar öyle mi? Yazıklar olsun.
  • SedatSedat38 dk önce
    Yani pusudayiz düşman vurursa birlikte bogmayi denicez
  • AhmetAhmet42 dk önce
    Bu isler cesaret isleridir,abdullah gül sağlamci ,kendini riske atmayan yani korkak biri.babacandan' da bi cacik olmaz.

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