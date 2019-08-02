İşler umulduğu gibi gitmedi! Babacan'dan yeni parti için flaş karar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'ın, S-400'lerin gelmesi ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamaması sonrası parti kurma işini ertelediğini iddia etti. Altaylı, yılbaşına kadar yeni parti için bir hareketlenme olmayacağını söyledi.

İşte Altaylı'nın o yazısı;

AK Parti yönetimine bir minik müjde vereyim.

Rahatlayın.

En azından bir süre daha rahat olun.

Ali Babacan ve ekibi frene bastı.

“Tedbir ekibi” yine tedbirli davranmaya karar verdi.

Partinin kuruluşunu bir süre daha erteleme ve neler olup bittiğini izleme, gözleme kararı aldılar.

Gül ve Babacan’ı bu kararı almaya iten ise S-400’lerin gelmesi sonrası ABD’nin son derece yumuşak davranması oldu.

F-35’lerin tesliminin iptali dışında bir yaptırım olmaması, yaptırım olmaması nedeniyle ekonomideki kötüye gidişin yavaşlaması ve normal hızında seyrediyor olması Babacan’ın da seyir hızını yavaşlattı.

ABD yönetiminin daha doğrusu Beyaz Saray’ın hâlâ ve her şeye rağmen AK Parti ya da Erdoğan’ın arkasında duruyor olması yeni oluşumda “Bir dakika, ne oluyor bir anlayalım” tedirginliğine neden oldu.

Çünkü Babacan’a Avrupa’dan ve Batılı finans çevrelerinden gelen sinyaller farklı idi.

Türk iş dünyası da aynı sinyalleri veriyordu.

Ancak işler umulduğu gibi gitmedi.

En azından şimdilik.

Bu yüzden Babacan ve arkadaşları da bekleme kararı aldılar.

Yılbaşına kadar bir hareket olmayacak gibi görünüyor.

Sonrasında ne olur bilmem.

Ama Babacan ekibinde az cesaret, bol tedbir olduğunu biliyoruz artık.