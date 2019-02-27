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İşler tersine döndü! Bu sefer kadın erkeği darp etti

Aydın'da bulunan Adnan Menderes Bulvarı'nda ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın, sokaklarda gezdiğini iddia ettiği erkeği sokak ortasında darp etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
İşler tersine döndü! Bu sefer kadın erkeği darp etti

Aydın’da gece yarısı bir genç, sokakta bir kadın tarafından darp edildi. Gece geç vakte kadar sokakta dolaştığı için gencin yakını olduğu tahmin edilen kadın tarafından darp edilmesi, amatör kameralara yansıdı.

Olay, gece yarısı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde iki genç ile karşılaşan bir kadın, "Bu saate kadar sokaklarda ne işin var. Seni işe koydum berduş olma diye, sen sokaklarda dolaşıyorsun" diye bağırıp genci uzun süre darp etti.

Kadına karşılık vermeyen genç ile kendisini darp eden kadın bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
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