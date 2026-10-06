İşlemediği suçtan 4 ay yatan Seçkin Uslu, gerçek hırsızın itirafıyla tahliye oldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Buket Sokak'taki bir evde 25 Ocak 2025'te yaşanan damacana hırsızlığında gerçek suçluya benzediği için suçlanan Seçkin Uslu, işlemediği suçtan 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra avukatı aracılığıyla tahliye oldu. Hırsızlığın gerçek faili Gültekin H.B., başka bir hırsızlık suçlamasıyla yakalandığında suçu kendisinin işlediğini itiraf etti. Sürecin takipçisi olacağını söyleyen Uslu'nun başından geçenler, "Pardon" isimli filmin senaryosuna benzetildi.

Hırsızlığın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemişti. Daha önce benzer suç kaydı bulunan ve o sırada açık cezaevinde olan Uslu, yapılan incelemeler neticesinde olayla ilişkilendirildi. Emniyette suçlamaları kesin bir dille reddeden, damacana hırsızlığından haberi olmadığını belirten Uslu, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ceza önce 5 yıl, indirimle 2 yıl 6 aya düştü

Mahkeme, Uslu hakkında geçmiş infaz dosyalarını da göz önüne alarak karar verdi. İlk aşamada verilen 5 yıllık hapis cezası, indirim uygulanarak 2 yıl 6 aya düşürüldü. Uslu, polisin kendisine bir yanlışlık yapıldığını ve avukat yardımıyla kısa sürede çıkabileceğini ilettiğini iddia etse de Eskişehir L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Cezaevinde geçen 4 aylık sürecin ardından Uslu'nun yolu Avukat Burak Ağıldere ve Avukat Buğra Sarı ile kesişti. Ağıldere'nin itirazları ve hukuki girişimleri sonucunda Uslu tahliye edildi.

Gerçek fail başka bir hırsızlıkta yakalandı

Uslu'nun cezaevinden çıkışını sağlayan asıl gelişme farklı bir suç mahallinde yaşandı. Akarbaşı Mahallesi'ndeki hırsızlığın asıl faili Gültekin H.B., bambaşka bir hırsızlık suçlamasıyla polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemler sırasında Uslu'nun yattığı suçu kendisinin işlediğini itiraf eden Gültekin H.B., mahkemeye sevkinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben adalet istiyorum"

Uslu, suçlamayla ilk karşılaşmasını şöyle anlattı: "Yanıma gelen bir polis memuru, 'Benzerlikten dolayı sen çaldın' dedi. Ben 'Ben değilim efendim, bin tane şahit getiririm' dedim. Buna rağmen gözümün içine bakarak 'Tamam, sen değilsin' dedi." O dönem başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirten Uslu, "Hakimin ve savcının karşısına çıktığımda bana önce 5 yıl, ardından indirimle 2 yıl 6 ay ceza verdiler. Normalde cezaevinden çıkacaktım ancak bu ceza infazımı bozdu ve bu yüzden 4 ay fazladan cezaevinde kaldım" dedi.

Cezaevinden Ankara'ya dilekçeler yazdığını, parası olmadığı için avukat tutamadığını aktaran Uslu, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidildiğinde gerçek suçlunun suçunu itiraf ettiğinin öğrenildiğini söyledi. Uslu, "Avukat beni dışarı çıkarttı ama ben bu mesele yüzünden 4 ay yattım. Mahallede adım çıktı, çoluk çocuğum duydu. Ben adalet istiyorum" diye konuştu.

Çevresi tarafından hor görüldüğünü, evlatlarına karşı mahcubiyet duyduğunu dile getiren Uslu, "Ağır ceza mahkemesi kararıyla suçsuzluğum kabul edildi ve bu şekilde çıktım. Ama benim orada yattığım 4 ay ne olacak?" dedi. Mesleğine etkisini ise şöyle anlattı: "Mesele çözülene kadar 4-5 ay geçti. Kendim elektrik ustasıyım, işim ve piyasam vardı ama piyasam bitti. Artık insanlar bana başka gözle bakıyor."

Avukat tutmasaydı çıkamayacağını, infazı alındığı için 3 yıl daha yatacağını söyleyen Uslu, polis memurunun "Sen değilsin" demesine rağmen dosyanın üzerine yıkılmasının ve cezayı veren savcı ile hakimin kararının soruşturulmasını talep etti. Uslu sözlerini şöyle tamamladı: "Avukatımdan; gerek apartmana gerekse o polis memuruna karşı maddi ve manevi her türlü tazminat davasını açmasını istiyorum. Benim olmadığımı bile bile, yüzüme söylemelerine rağmen dosyayı neden üzerime yıktıklarının soruşturulmasını istiyorum."