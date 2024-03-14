İşlemci dünyasında zirvenin sahibi belli oldu

Intel, AMD ve Apple arasındaki işlemci pazarındaki dengeler, Canalys'in raporuyla bir kez daha ortaya çıktı. Rapora göre, 2023 yılında Intel, 50 milyon işlemci sevkiyatıyla pazarda liderliğini sürdürdü. AMD ise 8 milyon işlemciyle Intel'in oldukça gerisinde kaldı. Apple ise kendi ekosisteminde 6 milyon işlemci sevk etti ve üçüncü sırada yer aldı.

Intel'in pazardaki hakimiyeti yüzde 78 gibi etkileyici bir payla devam ediyor. AMD ise yüzde 13'lük bir pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Apple ise yüzde 8'lik bir payla üçüncü konumda bulunuyor.

Lenovo, Dell ve HP gibi büyük bilgisayar üreticileri, Intel işlemcilerini tercih etmeye devam ediyor. Bu üç firma, Intel işlemcilerinin yüzde 70'lik bir bölümünü kullanıyor. Lenovo, bu alanda yüzde 25, HP yüzde 23 ve Dell ise yüzde 19'luk bir paya sahip.

Ancak Intel'in hisse başı kazancında yüzde 133'lük bir düşüş yaşandığı raporda belirtiliyor. Gelirde de yüzde 36'lık bir gerileme görülüyor. Buna rağmen Intel'in sevkiyat gelirleri geçen yıla göre yüzde 2 artışla 40 milyar dolara ulaştı. AMD ise 8 milyar dolarlık geliriyle yüzde 6'lık bir büyüme kaydetti.

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