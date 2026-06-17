İslamoğlu cehaletiyle yine rezil oldu! Hanefi mezhebine dil uzatmıştı

Ehl-i Sünnet itikadına yıllardır hakaretler savuran Mustafa İslamoğlu, ifsad dolu söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Baran Haber'de yer alan habere göre, daha önce sahabe-i kirama saygısız ifadeler kullanan, hadisleri tartışmaya açan, şefaat, kabir azabı, Hz. Adem'in ilk insan olması, Hz. Mehdi ve Hz. İsa Aleyhisselâm'ın nüzulü gibi konular üzerinden tartışmalı sözler sarfeden İslamoğlu, bu kez de Hanefi mezhebinin iki büyük imamını karşı karşıya getirmeye kalkıştı.

İslâm’ı nefsine uydurmaya kalkarak Ehl-i Sünnet'e musallat olan reformist, saygısız söylemlerine devam eden İslamoğlu, bir konuşmasında, “Bugünkü Hanefilik, İmam-ı Azam Hanefiliği değil, Ebu Yusuf Hanefiliğidir. Ebu Yusuf, hocasının yolundan gitmemiştir” diyen İslamoğlu, asırlardır ümmet tarafından kabul gören Hanefi mezhep geleneğini tartışmaya açmaya kalkıştı.

Mustafa İslamoğlu’nun saygısızca isnatları

İslamoğlu bununla da yetinmeyerek, “Ebu Hanife demiyorum, İmam-ı Azam diyorum çünkü Hanife diye bir kızı yok” ifadelerini kullandı.

Katmerli Cahillik

Amerika’yı yeniden keşfetmiş gibi, İmam-ı Azam Hazretleri'nin “Hanife” isminde bir kızı olmadığını söyleyerek sanki kimsenin bilmediği bir bilgiyi ortaya koyduğunu zanneden isim, künye için çocuk sahibi olmanın şart olmadığını göz ardı ederek kendisini bir kez daha cahil duruunma düşürdü.

Çok sayıda sahabi, âlim ve devlet adamı çocuklarıyla ilgisi bulunmayan künyelerle tanınırken, İslamoğlu'nun bu basit hakikati bile bilmemesi ne kadar donanım eksikliği yaşadığını ve derdinin reformist akımların öncülüğü olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

İslamoğlu'nun meselesinin İmam-ı Azam'ı korumak da olmadığı belirtilirken, önceki tarihlerde yaşanan İran menşeli Şiî yayılmacılığının ve mezhepsizleştirme faaliyetleri tartışmaları tekrar gündeme geldi.. Önceki yıllarda Mustafa İslamoğlu, İran'nın yayılmacılığına alet olmakla suçlanmış, bir yandan Ehl-i Sünnet'e eleştiriler getirilirken diğer yandan “Ehl-i Beyt” söylemi üzerinden Şia propagandası yapmaya ve Şiî kültürü empoze etmeye çalıştığı iddia edilmişti. İslamoğlu'nun son açıklamaları da bunun en yeni örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İmam-ı Azam'ı savunur gibi yapılarak tartışma başlatmanın arkasında gerçek niyetin açıklanması gerektiğini hatırlatan ilahiyatçılar. amacın ilmî bir tartışma yürütmek veya hakikati arama olmadığını belirttiler.

Ebu Yusuf Hazretlerine Eski Husumet

İslamoğlu'nun İmam Ebu Yusuf Hazretleri'ne yönelik çıkışı da ilk değil. Daha önce kaleme aldığı eserlerde de Hanefi mezhebinin büyük imamlarından olan Ebu Yusuf Hazretleri hakkında yakışıksız ifadelerde bulunan İslamoğlu, şimdi de “hocasının yolundan gitmedi” diyerek mezhep imamlarını birbirine karşı konumlandırmaya çalıştı.

Bir yandan doğrunun peşinden koşmayı öneren İslamoğlu'nun, bir yandan da Ebu Yusuf'un kendi içtihadi görüşleri için sarfettiği son sözleri, sahip olduğu enaniyetin ve ümmetin asırlık ilim mirasına duyduğu saygısızlığın yeni bir tezahürü olarak kayda geçti.