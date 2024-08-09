İslam’la işi olmayanı camiye götürürsen olacağı bu! Genco Erkal'ın cenazesinde şaşkına çeviren çelenk
Geçtiğimiz hafta ölen İslam karşıtı Genco Erkal'ın camideki cenaze törenine Ateizm Derneği'nden çelenk geldiği ortaya çıktı.
İslam'a ve Müslümanlara karşı tavır sergileyen sözde oyuncu Genco Erkal, geçtiğimiz hafta 86 yaşında öldü.
Erkal'ın cenazesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gömüldü.
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen sözde sanatçının cenaze törenindeki bir detay ise dikkat çekti.
ATEİZM DERNEĞİ CENAZEYE ÇELENK GÖNDERDİ
Yaşamı boyunca İslam'a ve Müslümanlara karşı olan Genco Erkal’ın cezanesine Ateizim Derneği’nden de çelenk geldiği ortaya çıktı.
Teşvikiye Camii'nde Ateizm Derneği'nden gelen çiçeği görenler şaşkınlığı gizleyemedi.
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