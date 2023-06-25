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Gündem İslam'la dalga geçen Doğu Demirkol mide bulandırdı! Mizah değil soyatırılık
Gündem

İslam'la dalga geçen Doğu Demirkol mide bulandırdı! Mizah değil soyatırılık

Yeniakit Publisher
2023-06-25 16:01:00 -

Doğu Demirkol isimli komedyen bozuntusunun sahabeyle dalga geçtiği rezil dizisi tepkilere neden oldu.

Türk dizi ve film sektöründeki İslam karşıtlığı günümüzde Yeşilçam artıkları üzerinden devam ettiriliyor.

Doğu Demirkol'un senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı, "Doğu" isimli rezil dizide, alenen sahabe ile alay edildi.

İslami isimleri hedef alan Doğu Demirkol ve mide bulandıran esprileri büyük tepki çekti.

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