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İslamiyet’e hakaret ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi

Antalya’da sosyal medyada İslamiyet’e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:13:09 -
İslamiyet’e hakaret ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi

Antalya’da sosyal medyada İslamiyet’e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet ile ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen yazar ve fotoğrafçı F.E. hakkında inceleme başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan F.E, emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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