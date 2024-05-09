“İslam’ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmanın heyecanı içerisinde olmalıyız”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Değişen ve Gelişen Dünyada Din Hizmetleri Çalıştayı”na katıldı. Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayda konuşan Başkan Erbaş, zamanın doğru kullanılması noktasında dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Zamanın gelişimine göre din hizmetlerinde daha etkili nasıl olabiliriz, dini mübin-i İslam’ı insanlara nasıl daha nitelikli bir şekilde ulaştırabiliriz? Çocuklara, gençlere, yaşlılara, yetişkinlere, farklı kesimlerdeki insanlara daha nitelikli din hizmetini zamana göre değerlendirerek nasıl yapabiliriz, bunun derdini taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toplumla, mekanla, mabetle olan ilişkilerimizi çağın gerçekliklerini dikkate alan bir yaklaşımla yeniden şekillendirmeliyiz”

Başkan Erbaş, günümüzde iletişim ve etkileşim araçlarının çok hızlı geliştiğini ve geçmişin araçlarıyla yola devam etmekte ısrar edenlerin fırsatları kaçırabildiğine işaret ederek, “Müslümanlar olarak toplumla, mekanla, mabetle olan ilişkilerimizi çağın gerçekliklerini dikkate alan bir yaklaşımla yeniden şekillendirmek ve bunu mutlak sabitelerimizden vazgeçmeden başarmak durumundayız.” diye konuştu.

“Camiler, İslam toplumlarında, ilmin, irfanın ve kültürün gelişmesini mümkün kılmıştır”

Tarihi süreçte camilerin önemine değinen Başkan Erbaş, şöyle konuştu: “Camiler, sadece ibadet için toplanılan mekan olmanın ötesinde, yönetim ve istişare mekanı olarak da hizmet vermiştir. Eğitim faaliyetleriyle İslam toplumlarında, ilmin, irfanın ve kültürün gelişmesini mümkün kılmış, çevresinde kurulan çarşılar, yerleşim yerleriyle mabet merkezli medeniyetimizin sembolü olmuş camiler. Şu bir gerçek ki tarihsel süreç içerisinde toplumsal yapıda meydana gelen değişim, cami ve mescitlerin dini ve toplumsal fonksiyonlarında ve bu fonksiyonların icra ediliş biçiminde de ciddi bir değişimi beraberinde getirmiştir.”

Diyanet İşleri Başkanlığının geçmişte olduğu gibi bugün de hizmet anlayışının, irşat ve ihya faaliyetlerinin ana ekseni olarak camileri gördüklerini kaydeden Başkan Erbaş, günümüzde insanların dini düşünce, bilgi ve mesajların aktarımı için kitle iletişim araçlarına başvurduğunu ve bu süreçte din ve irşat hizmetlerinin, anlam ve etki bakımından daha önemli hale geldiğini dile getirdi.

Gelişen teknolojilerindin hizmeti açısından bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, “İslam’ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmanın, hayırlı nesiller yetiştirmenin, erdemli bir toplum oluşturmanın ve daha iyi bir dünya inşa etmenin heyecanı içerisinde olmalıyız.” dedi.

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Doç. Dr. Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Fatih Mehmet Aydın ile bazı il müftüleri ve il müftü yardımcıları katıldı.

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