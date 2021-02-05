İslam'ın LGBT'ye bakış açısını söyledi, hesabı kapatıldı!

Her kesimin özgür bir şekilde paylaşım yapabilmesini yayın politikaları olarak açıklayan Twitter'da Müslümanlara yönelik baskı devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun LGBT hakkındaki paylaşımı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniverstesi'ndeki vandallara yönelik eleştirisi ve çok sayıda mütedeyyinin yaptığı paylaşımlar tek tek engellenirken, dindarlara yönelik sansür uygulamasına bir yenisi daha eklendi.

Twitter'da "Selman Bey" ismiyle paylaşım yapan bir vatandaş, Müslümanların LGBT'ye olan bakış açısıyla ilgili dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Mesajında, "İnsan hem Müslüman olup hem LGBT'yi hoş göremez. LGBT'ye saygı duyabilmesi için Lut kavminden haber beren ayetleri inkar etmesi gerekir. Ayetleri inkar eden de Müslüman olmaz. Bu kadar basit bi konuyu bile izat etmek zorunda oluşumuzun sebebi muhataplarımızdaki zeka problemidir." ifadelerine yer verdi.

Hesabı kapatıldı

Söz konusu paylaşımın ardından hesabın askıya alındığı belirlendi. Twitter, topluluk ihlalinde bulunduğu iddiasıyla söz konusu hesabı kapattı.