İslam'ın hükmüne karşı Cumhuriyet paçavrası yazarından skandal sözler!

Cumhuriyet paçavrasının yazarı Özdemir İnce, bugün yayınlanan yazısında, Diyanet'i "cinayet" kelimesiyle bağdaştırarak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için, "Yargı yargı olsaydı, muhterem reisin makamı (!) görevi kötüye kullanmaktan dolayı mapus damı olurdu" diyerek bir skandala imza attı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın İslam'ın hükmünü söylediği, “Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikâhsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.” şeklindeki hutbesini hatırlatan İnce, bu hutbe için "tasarlanmış cinayet" ifadesini kullanarak tepki çekti.

Kendisiyle çelişti!

Okuduğunu anlamayan Cumhuriyet paçavrasının yazarı, 633 sayılı ve 22 22/6/1965 tarihli kanunun 1. maddesinde Diyanet'in din konusunda toplumu aydınlatma görevi olduğunu yazdığını belirttiği halde, "Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle bir konuşma yetkisi var mı?" diye sordu.

"Dini siyasete alet etmiyor mu?"

Cumhuriyet yazarı, İslam'ın eşcinsel sapkınlıkla ilgili hükmünü açıklayan Erbaş'ın hutbesi için, "Bu konuşma Cumhuriyetin laiklik ilkesi doğrultusunda mı? Dini siyasete alet etmiyor mu?" diye yazdı.

Bireysel psikoloji ekolünün kurucusu, Avusturyalı psikiyatrist Alfred Adler, eşcinselliğin sapıklık olduğunu belirtmişti. Bilimden de haberi olmayan Cumhuriyet paçavrası yazarı, "Bu konuşma bilimsel gerçeklerle çelişmiyor mu?" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı'nın bir darbe yapıp kendini fiilen şeyhülislam ilan ettiğini ileri süren İnce, "Din kuralları laik Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa ve yasalarından üstün olamaz." dedi.

"Diyanet İşleri Başkanı halife değildir, şeyhülislam değildir, mezhep mürşidi değildir, tarikat şeyhi değildir" diyen Cumhuriyet yazarı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bu göreve layık olmadığını ileri sürdü.