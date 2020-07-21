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Gündem

İslam'ın emrine işaret etti! Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş Pınar Gültekin mesajı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hunharca katledilen Pınar Gültekin'le ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 19:22:00 -
İslam'ın emrine işaret etti! Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş Pınar Gültekin mesajı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, canice katledilen Pınar Gültekin'le ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı, İslam'ın kısas emrine işaret etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İslâm’ın kısas emri uygulanmadığı sürece bu memlekette kadın cinâyetleri de durmaz, terör de bitmez! Çünkü insanlar 5-10 sene hapis yatıp bir af çıkması sonucu hayatlarına devâm edeceklerini umuyorlar."

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