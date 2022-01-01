İslam’ı teröre bakın nasıl alet etmişler! İBB’deki skandalın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor

Sabah’ın haberine göre, yapılan soruşturmada sözde din alimleri derneğinin, PKK terör örgütünün Diyanet'i olarak örgütlendiği tespit edildi. PKK'nın sözde Kürdistan devletini kurması durumunda dernek başkanı Ekrem Baran'ın bu terör devletinde Diyanet İşleri Başkanı olacağı ortaya çıktı.

İBB’ye sokulmayınca tepki gösterdi

İddianamedeki tespit ve delillere göre şüphelilerden Hasan Karahan, bazı DİAYDER üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gassal olarak işe alınırken, kendisinin İBB'ye sokulmamasına tepki gösterdi. Telefon konuşmalarında dernekteki usulsüzlüklerden bahseden ve İBB'ye işçi sokulmasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Karahan, sözde Kürdistan'ın kurulması halinde DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın Kürdistan Diyanet İsleri Başkanı olacağını itiraf etti. Gözaltına alınan Karahan ve Baran ile birlikte şüphelilerde ele geçirilen dijital materyallerde de PKK'nın Diyanet yapılanmasına ilişkin belgeler bulundu.

PKK’nın çukur eylemleri için fetva verdi

İddianamedeki tespitlere göre, Ekrem Baran, PKK/KCK terör örgütü tarafından 2015-2016 yıllarında "öz yönetim" ilan edilip Güneydoğu Anadolu'da sözde Kürdistan kurulması eylemlerine destek verdi. Kuran'dan alıntılar yaparak İslamiyet'te öz yönetim anlayışının olduğunu açıkladı. Terör örgütü tarafından hendek ve çukurlar kazılarak, barikat kurulmasına karşı devletin yaptığı operasyonlara tepki gösterdi. Kürtleri devlete karşı ayaklanma ve direnişe çağırdı. Sözde din alimleri derneği direniş oruçları diye eylem yaptı.

PKK'nın Diyanet İşleri Başkanı olarak gösterilen Ekrem Baran'ın, Emniyet'te susma hakkını kullanıp ifade vermeyi kabul etmediği ortaya çıktı. Baran, savcılıkta avukat eşliğinde ifade verdi. Ancak bu kez de kamera görüntüleri ve delillere rağmen öncülük ettiği bütün örgüt eylemlerini inkar yoluna gitti.





