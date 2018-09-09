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İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahkemelerin Hizb-ut Tahrir oluşumunun silahsız olduğuna yönelik resmi yazılarına rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yıllarca tebliğ çalışmalarında bulunan Mustafa Patan’ın 10,5 yıllık cezasını onadı.

09 Eylül 2018 Pazar 12:49
İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

Muhammed Uzun  İstanbul İslami bir fikir hareketi olan Hizb-ut Tahrir’e vurulan prangaların ardı arkası kesilmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Hizb-ut Tahrir oluşumunun silahsız olduğuna yönelik resmi yazılarını hiçe sayan Yargıtay, bir mazlumun evine daha ateş düşürdü. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ömrünü tevhid merkezli çalışmalara adayan Mustafa Patan’ın 13 yıl önce aldığı cezayı onayarak büyük tepki çekti.

BAYRAM ZİYARETİ SONRASI ALDILAR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekon Terör Örgütü’nün (ETÖ) kumpasları ile yargılanan Hizb-ut Tahrir davalarından çıkan kararlar, evlere ateş düşürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Hizb-ut Tahrir oluşumunun silahsız olduğuna yönelik resmi yazılarını hiçe sayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin jet hızıyla onadığı cezaların son mağduru Mustafa Patan oldu. Hakkındaki infaz kararından dolayı ailesinden ayrı yaşayan Patan, Kurban Bayramı ziyareti dönüşü gece saat 03.00 sularında tutuklandı. Yıllarca İslam’ı insanlara tebliğ eden çalışmalarda bulunan Mustafa Patan, asılsız suçlamalar sonucu Metris Cezaevine gönderildi. 2005 yılında Hizb-ut Tahrir’e üyelik suçlaması ile 3 yıl ceza alan ve 2009 yılında dosyasından yine üyelikten 7.5 yıl ceza alan Patan, toplam 10.5 yıl ceza yatacak.

KAR BİR KEZ DAHA SESLENDİ

Yargı zulmünün son bulması için çağrısını yineleyen Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar ise, “Müslümanlar olarak bizim beklentimiz bu yargı zulmünün son bulmasıdır, hiçbir suçu olmayan samimi Müslümanların zindanlara mahpus olmamasıdır. Yeniden yargılayın ve bakın, göreceksiniz ki gerçekten tertemiz insanlara haksız yere cezalar verilmiş ve Müslümanlar suçsuz yere hapse mahkûm edilmişler” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:49
  1. İstanbul
  2. Hizb-ut Tahrir davası
  3. Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar
  4. Milli İstihbarat Teşkilatı
  5. Mustafa Patan

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