İslami tatilin tek adresi; Grand Akça Otel

Grand Akça Otel'de İslami tatil anlayışı ile hizmet veren otellerden bir tanesi. Genç ve dinamik personeli ile hizmet veren GRAND AKCA OTEL misafirlerine rahat edebilecekleri, unutulmaz anların yaşanacağı keyifli bir tatil sunmayı ilke edinmiştir.

GRAND AKCA OTEL'de üretilen bütün yiyecek ve içecekler Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak üretim yapan TSE ve ISO 22000 gıda güvenliği sertifikasına sahip işletmelerden temin edilmektedir. Yiyecek ve içecek üretim ve servisinde çalışan bütün personel sağlık bakanlığı tarafından mutat olarak sağlık kontrolünden geçmektedirler.

GRAND AKCA OTEL'de kullanılan hijyen ekipmanlarının tamamı kaliteli, sağlığa zararsız ve gerekli üretim izinlerine sahip işletmelerden temin edilir. Kat temizlik görevlileri ve tesisteki bütün personel hijyen eğitimi ve sertifikasına sahip kişilerden oluşmaktadır. Tesiste kullanılan buklet malzemeleri sınıfının en iyisidir.

Yine tesiste bulunan bay ve bayan havuz suları tesis personeli tarafından günde üç defa tahlil edilerek gerekli hijyenik şartları taşıması sağlanmaktadır.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan tesis Alanya Gazipaşa Havalimanına yalnızca 6 km uzaklıktadır. İstanbul, Ankara ve Avrupa'dan direkt; diğer Anadolu illerinden ise aktarmalı uçuşların gerçekleştiği Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan tesise ulaşım yalnızca 10 dakika sürmektedir.

6.500 metrekare alan üzerine kurulu tesiste farklı oda seçeneklerinden oluşan toplam 100 oda bulunmaktadır. Tesisin denize uzaklığı yalnızca 25 metre mesafededir. Mavi bayraklı ve caretta caretta kaplumbağalarının doğal yumurtlama alanı olan sahilimizde özel plaj ve barı bulunmaktadır. Tesisin yeme-içme aktiviteleri sahilde de her şey dâhil konsepti ile devam etmektedir. Tamamen kumdan oluşan ve Akdeniz bölgesinin en iyi plajlarından birisi olan Selinus Plajı tesiste tatil yapacak misafirlerin denizin keyfini doya doya çıkarabilmelerini sağlayacaktır.

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