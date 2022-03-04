İslam'ı seçtiğini dünyaya ilan etti! Efsane futbolcu Clarence Seedorf Müslüman oldu

Hollandalı eski efsane futbolcu Clarence Seedorf, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Müslüman olduğunu açıkladı. 45 yaşındaki futbol adamı, İslam'ı seçmekten ötürü çok mutlu ve memnun olduğunu söyledi.

Clarence Seedorf, eşi Sophia Makramati ile olduğu bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"Çok mutlu ve memnunum"

"Müslüman aileye katılmamı kutlayan tüm güzel mesajlara özel teşekkürler. Dünyadaki tüm kardeşlere, özellikle de bana İslam'ın anlamını daha derinlemesine öğreten sevimli Sophia'ma katılmaktan çok mutlu ve memnunum.

Adımı değiştirmedim ve ailem tarafından verilen Clarence Seedorf adımı taşımaya devam edeceğim! Dünyadaki herkese sevgilerimi gönderiyorum."

Tarihi rekora sahip!

45 yaşındaki Hollandalı efsane futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin 3 farklı takımla kazanan tarihteki tek futbolcu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Clarence Seedorf, 1994-1995 (Ajax), 1997-1998 (Real Madrid) ve 2002-2003 | 2006-2007 (Milan) yılları arasında kupayı toplamda 4 kez kazandı.

Kariyerinde toplam 19 kupası bulunan Seedorf, sırasıyla Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Inter, Milan ve Botafogo formalarını giydi.

Hollandalı efsane, toplam kariyerinde çıktığı 867 maçta 128 gol attı ve 124 asist kaydetti.

Teknik direktörlük kariyeri

45 yaşındaki Hollandalı teknik direktör, 2014'te kısa süre Milan'ı çalıştırırken son olarak 2018-2019 yılları arasında Kamerun Milli Takımı'nda görev yaptı.

Clarence Seedorf, daha önce Shenzhen FC ve Deportivo La Coruna'yı da çalıştırdı.