İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı! Tuğçe Kazaz'dan dobra dobra açıklamalar: Beni linç edenlere kendimi alkışlatmayı da bilirim
Hristiyanlıktan İslam'a nasıl yöneldiğini ve hakikatlere nasıl ulaştığını anlatan eski manken Tuğçe Kazaz, kendisini linç etmeye çalışanlara tokat gibi cevaplar verirken asıl amaçlarını da gözler önüne serdi.
Akit TV'ye konuk olan ve kendi hayatında yaşadığı süreçleri anlatan Tuğçe Kazaz, önemli açıklamalarda bulundu.
Nasıl Hristiyan olduğunu ve ardından gerçek yolun İslam olduğunu nasıl anladığını aktaran Tuğçe Kazaz, kendisini linç edenlere karşı da dobra dobra konuştu.