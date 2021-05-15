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Medya İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı! Tuğçe Kazaz'dan dobra dobra açıklamalar: Beni linç edenlere kendimi alkışlatmayı da bilirim
Medya

İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı! Tuğçe Kazaz'dan dobra dobra açıklamalar: Beni linç edenlere kendimi alkışlatmayı da bilirim

Hristiyanlıktan İslam'a nasıl yöneldiğini ve hakikatlere nasıl ulaştığını anlatan eski manken Tuğçe Kazaz, kendisini linç etmeye çalışanlara tokat gibi cevaplar verirken asıl amaçlarını da gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 23:47:00 - 2021-05-15 23:57:33

Akit TV'ye konuk olan ve kendi hayatında yaşadığı süreçleri anlatan Tuğçe Kazaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Nasıl Hristiyan olduğunu ve ardından gerçek yolun İslam olduğunu nasıl anladığını aktaran Tuğçe Kazaz, kendisini linç edenlere karşı da dobra dobra konuştu.

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Yorumlar

Yasin

Vay eski manken Rum yemiş çıplak bacı paran mı bitti senin
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Abdullah

Tuğçe Kazaz'ın üzerinden Allah rahmetini eksik etmesin.
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