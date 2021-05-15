İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı! Tuğçe Kazaz'dan dobra dobra açıklamalar: Beni linç edenlere kendimi alkışlatmayı da bilirim

Akit TV'ye konuk olan ve kendi hayatında yaşadığı süreçleri anlatan Tuğçe Kazaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Nasıl Hristiyan olduğunu ve ardından gerçek yolun İslam olduğunu nasıl anladığını aktaran Tuğçe Kazaz, kendisini linç edenlere karşı da dobra dobra konuştu.