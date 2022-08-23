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Gündem İslami hassasiyete sahip STK'lardan sapkınlara karşı istişare toplantısı! 'Küfre karşı tek yumruk olacağız'
Gündem

İslami hassasiyete sahip STK'lardan sapkınlara karşı istişare toplantısı! 'Küfre karşı tek yumruk olacağız'

Geçtiğimiz ay LGBTİ'li sapkınlara karşı Eyüpsultan'da buluşan Fikirde Birlik Platform u, sapkınlığa karşı dernek binasında istişare toplantısı düzenledi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "Küfre karşı tek yumruk olacak ve sapkın akımlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 16:33:00 - 2022-08-23 16:39:05
İslami hassasiyete sahip STK'lardan sapkınlara karşı istişare toplantısı! 'Küfre karşı tek yumruk olacağız'

 Yeniakit.com.tr 

Fikirde Mücadele Platformu, dernek binasında sapkınlıkla mücadele konulu bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Birçok STK temsilcisinin katıldığı toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "İslami hassasiyete sahip sivil toplum kuruşlarımızın yönetici ve temsilcileriyle birlikte verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz." denildi.

'Tek yumruk olacağız'

LGBTİ'li sapkınlarla mücadelede kararlılık mesajı verildi:

Küfre karşı tek yumruk olacak ve sapkın akımlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biiznillah...

Fikirde Mücadele Platformu geçtiğimiz ay Eyüpsultan'da sapkınlara karşı bir protesto gösterisi düzenlemişti.

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Yorumlar

Hay Allah razı olsun

Elhamdülillah, tam da bunu bekliyordum. Allah muvaffak etsin. Dualarım bu duyarlı Müslümanlarının.

şüayıp

Vatanını,milletini, neslini, inançlarını korumak mejburiyeti olanların duracak zamanları yoktur.Anormallikları savunanlarada tavur koyulmalıdır
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