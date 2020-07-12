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Ekonomi

İslami finansın merkezi olursak küresel bir güç haline geliriz

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini yürüten İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) Direktörü ve Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri, “İstanbul’un İslami finansın merkezi olması siyasi, politik, küresel gücü beraberinde getirir” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 10:04:00 -
İslami finansın merkezi olursak küresel bir güç haline geliriz

“Türkiye, İslami finansın merkezi olursa küresel güç haline gelir” diyen Eğri, “Ülkemiz, güçlü kurumsal ağıyla dikkat çekiyor. Hem batılı kurumlar hem de Müslüman toplumla olan ilişkileri bulunmakta. Bu ilişkilerin koordinasyonuyla İstanbul, bir kesişim noktası haline gelecektir. Türkiye’ye hem ekonomik hem de siyasi bir prestij sağlayacaktır. Fakat en önemlisi faizsiz finansal araçların ülkemizde yaygınlaşmasının önünü açacaktır. Böylelikle reel ekonomi daha fazla sermayeye daha kolay ulaşabilecektir” şeklinde konuştu. İslam ekonomisi ve finansı çalışmalarına yönelik ilginin giderek arttığını aktaran Eğri, “Nitekim yapılan çalışmaların sayısı da bu trende uyum sağlıyor. Üniversiteler bünyesinde ve sivil olarak faaliyet gösteren araştırma merkezleri burada taşıyıcı role sahip. Ancak kavramsal derinliği yüksek olan çalışmalara ihtiyacımız olduğunu söylemek gerekiyor” diye konuştu.

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