İslâmî dâvâ mahkûmları “adalet” bekliyor

Hakkı Bilir İstanbul

Sivas olayları ile başlayan ve 28 Şubat sürecinde had safhaya ulaşan Müslümanlara yönelik kumpaslar silsilesi sonucu zindanlarda ömür tüketmek zorunda kalan yüzlerce mağdur, doğacak adalet güneşini bekliyor. Ömürlerini hapishanelerde çile doldurarak geçirmek zorunda kalan Müslümanlar, türlü ayak oyunları neticesinde ellerinden alınan özgürlük beraatlerinin geri verilmesini istiyor. Kendilerinden başka hiç kimseye yaşama hakkı tanımayan FETÖ’cü ve Kemalist yargı mensuplarının, mesnetsiz delillerle devasa cezalara çarptırdığı mağdurlar, adil bir yargılama sonrası serbest kalacaklarına inanıyor. İslami davalardan yatan mahkumların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirten STK temsilcileri, hukukçular ve mağdur yakınları, af değil adalet istiyor. İşte o görüşler...

Sivas olayları

Sivas olayları mağdurlarından 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Necdet Kılıç: “Acımız artık had safhaya ulaştı. Görüş günlerinde babam, yaşının da verdiği bir duygusallıkla ağlayarak içeri giriyor, gözleri dolu dolu koğuşuna dönüyor. Biz bu acıyı yıllardır çekiyoruz. Babamı kirli bir kumpas neticesinde zindana attılar. Bir hiç uğruna da halen tutuyorlar. Nice insanlar, serbest bırakıldı, hiçbir suçu olmayan babam hâlâ içerde. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Sadece babam için söylemiyorum. İçerde yüzlerce bu şekilde mağdur var. Suçlarını bile bilmeden yatıyorlar. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu dram artık son bulsun.”

28 Şubat mağdurları

Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş: “28 Şubat Darbesi halen insan öğütürken, 20-25 yıllık mahpusların aileleri cezaevi yollarında perişan oldu. Çocuklar babasız büyümek, anneler çocuklarına hasret bir ömür sürdürmek zorunda kaldı. Haksız yere gençlikleri ellerinden alınanların özgürlük talebi karşılanmalı. Vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan 28 Şubat mahpuslarının hak taleplerine kulak vermek ve bu talebin gereğini yerine getirmek herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir.”

Yeniden yargılama şart

Avukat Ali Osman Bağırgan: “Sivas olaylarıyla başlayan ve 28 Şubat sürecinde had safhaya ulaşan Müslümanlara yönelik kumpas girişimi sonra mağdur edilen isimler bir an önce bırakılmalıdır. 28 Şubat sürecindeki yargı kararlarında brifinglerin önemli bir rolü var. O dönemde alınan kararların şaibesi aşikar. Müslümanca yaşama iradesi gösterenler, hukuksuzca yargılamanın kurbanı oldular. Adalet artık tecelli etmeli. En azından yeniden yargılama yolu açılırsa suçsuz oldukları zaten anlaşılacaktır.”