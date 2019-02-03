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İslâmî dâvâ mahkûmları “adalet” bekliyor

Ömürlerini hapishanelerde çile doldurarak geçirmek zorunda kalan Sivas olayları ve 28 Şubat mağdurları, ellerinden alınan özgürlük beraatlerinin geri verilmesini istiyor.

03 Şubat 2019 Pazar 10:55
İslâmî dâvâ mahkûmları “adalet” bekliyor

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Sivas olayları ile başlayan ve 28 Şubat sürecinde had safhaya ulaşan Müslümanlara yönelik kumpaslar silsilesi sonucu zindanlarda ömür tüketmek zorunda kalan yüzlerce mağdur, doğacak adalet güneşini bekliyor. Ömürlerini hapishanelerde çile doldurarak geçirmek zorunda kalan Müslümanlar, türlü ayak oyunları neticesinde ellerinden alınan özgürlük beraatlerinin geri verilmesini istiyor. Kendilerinden başka hiç kimseye yaşama hakkı tanımayan FETÖ’cü ve Kemalist yargı mensuplarının, mesnetsiz delillerle devasa cezalara çarptırdığı mağdurlar, adil bir yargılama sonrası serbest kalacaklarına inanıyor. İslami davalardan yatan mahkumların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirten STK temsilcileri, hukukçular ve mağdur yakınları, af değil adalet istiyor. İşte o görüşler...

Sivas olayları

Sivas olayları mağdurlarından 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Necdet Kılıç: “Acımız artık had safhaya ulaştı. Görüş günlerinde babam, yaşının da verdiği bir duygusallıkla ağlayarak içeri giriyor, gözleri dolu dolu koğuşuna dönüyor. Biz bu acıyı yıllardır çekiyoruz. Babamı kirli bir kumpas neticesinde zindana attılar. Bir hiç uğruna da halen tutuyorlar. Nice insanlar, serbest bırakıldı, hiçbir suçu olmayan babam hâlâ içerde. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Sadece babam için söylemiyorum. İçerde yüzlerce bu şekilde mağdur var. Suçlarını bile bilmeden yatıyorlar. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu dram artık son bulsun.

28 Şubat mağdurları

Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş: “28 Şubat Darbesi halen insan öğütürken, 20-25 yıllık mahpusların aileleri cezaevi yollarında perişan oldu. Çocuklar babasız büyümek, anneler çocuklarına hasret bir ömür sürdürmek zorunda kaldı. Haksız yere gençlikleri ellerinden alınanların özgürlük talebi karşılanmalı. Vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan 28 Şubat mahpuslarının hak taleplerine kulak vermek ve bu talebin gereğini yerine getirmek herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir.

Yeniden yargılama şart

Avukat Ali Osman Bağırgan: “Sivas olaylarıyla başlayan ve 28 Şubat sürecinde had safhaya ulaşan Müslümanlara yönelik kumpas girişimi sonra mağdur edilen isimler bir an önce bırakılmalıdır. 28 Şubat sürecindeki yargı kararlarında brifinglerin önemli bir rolü var. O dönemde alınan kararların şaibesi aşikar. Müslümanca yaşama iradesi gösterenler, hukuksuzca yargılamanın kurbanı oldular. Adalet artık tecelli etmeli. En azından yeniden yargılama yolu açılırsa suçsuz oldukları zaten anlaşılacaktır.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 10:55
  1. İstanbul
  2. Sivas olayları
  3. 28 Şubat süreci
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  6. Kemalist yargı mensupları
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  8. STK
  9. adalet
  10. Sivas olayları mağdurları
  11. Ahmet Turan Kılıç
  12. Necdet Kılıç
  13. Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş
  14. 28 Şubat Darbesi
  15. Avukat Ali Osman Bağırgan

YORUM YAZ

  • HakkıHakkı33 dk önce
    Aynı durum haksız, hukuksuz ve Adaletsizce İhraç edilmiş memur için de geçerli. Adaletin tecellisi için daha ne kadar bekleyecek. Kindarca tavır İslam dini mensuplarına yakışmaz. Allah Adaletinizi versin.
  • Kocasolak Kocasolak 59 dk önce
    Artistlere gösterilen SAYGI kadar dahi saygıyı bize çok görenler, sizi iktidara SIRTINDA taşıyanlar biziz. Keser, sap dönmeden özünüze dönün, inanıyorsanız sizdendaha güçlü kimse yoktur.

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