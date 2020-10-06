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Aktüel İslami Cihad'dan İsrail'deki "önemli ve kritik noktaları" hedef alma tehdidi
Aktüel

İslami Cihad'dan İsrail'deki "önemli ve kritik noktaları" hedef alma tehdidi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:34:18 -
İslami Cihad'dan İsrail'deki "önemli ve kritik noktaları" hedef alma tehdidi

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'deki önemli ve kritik noktaları hedef alma tehdidinde bulundu.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, İslami Cihad Hareketi'nin 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kudüs Seriyyeleri, İsrail'deki önemli ve kritik noktaları hedef alacak. Herhangi bir savaşta bu kararı alabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail'le bir sonraki savaşın tamamen farklı taktiklerle yapılacağını belirten Ebu Hamza, daha fazla bilgi vermeyeceğini kaydetti.

Ebu Hamza ayrıca, "Nehrinden denizine Filistin'in özgürleştirilmesi, İslami Cihad'ın stratejik hedefidir." paylaşımında bulundu.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, bugün daha önce yaptığı açıklamada, Filistin davasını tasfiye amaçlı İsrail-ABD planlarına karşı ulusal direniş programı oluşturma çağrısında bulunmuştu.

Nehale, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini, bölgenin yeniden dizayn çalışmaları kapsamında olduğunu kaydetmişti.

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