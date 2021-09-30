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Gündem İslam’ı araştırıyordu! Polonyalı Maria Elzbieta törenle Müslüman oldu
Gündem

İslam’ı araştırıyordu! Polonyalı Maria Elzbieta törenle Müslüman oldu

Polonya vatandaşı Maria Elzbieta, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ikamet ettiği dönemde arkadaş tavsiyesi üzerine İslam'ı araştırarak Müslüman olmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 23:42:00 -
İslam’ı araştırıyordu! Polonyalı Maria Elzbieta törenle Müslüman oldu

Müslüman olmak için Kovancılar ilçe müftülüğüne başvuran Maria için müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Kovancılar İlçe Müftü Vekili Ramazan Yazae, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar veren Maria'yı tebrik etti.

Şahitler huzurunda şehadet getirerek "Meryem" ismini alan Maria, Müslüman olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şehadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim." ifadelerini kullandı. 

 

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