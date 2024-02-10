  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk Türk astronot Gezeravcı çekti! İşte uzay istasyonundan İstanbul Boğazı

Coyote Block 2+ görücüye çıktı

Türk bilim insanları dünyanın donma noktasında! Bakın orada ne yaptılar

Elektrikli araç bataryasında çığır açan adım: Basit bir hile menzili artırıyor

Perde arkasında Ekrem mi var? Alman elçiden DEM’e ‘ayar’ ziyareti

Sabah kapora alıp akşam çalıyorlar! Aynı aracı 8 kişiye sattılar!

Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği

Yeniden Refah Partisi İstanbul, İzmir ve Ankara adayları belli oldu

Ankara'ya neden çağrıldığı belli oldu! Özgür Özel onu teklif etti Tunç Soyer reddetti

CHP’li Levent Gültekin'den 'siyaseti bırakmadım' diyen Kılıçdaroğlu'na! Sen bu ülkede 11 yıl ne siyaseti yaptın?
İSLAM İslam aleminde o anlar çok önemli! Namaz sırasında okunan önemli bir dua: Ettehiyyatü duası anlamı
İSLAM

İslam aleminde o anlar çok önemli! Namaz sırasında okunan önemli bir dua: Ettehiyyatü duası anlamı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 20:03:00 - 2024-02-10 20:10:41
İslam aleminde o anlar çok önemli! Namaz sırasında okunan önemli bir dua: Ettehiyyatü duası anlamı

Ettehiyyatü duası, namaz esnasında okunan ve namazın önemli bir parçasını oluşturan bir dua metnidir. Namaz sırasında okunan dualardan biri olan Ettehiyyatü'nun Müslümanların namaz kılarken oturdukları Tahiyyat pozisyonunda okunan Arapça bir duadır. Bu dua, İslam'da namazın en önemli bölümlerinden biri olarak kabul edilir ve namaz kılarken okunması gerekir.

Ettehiyyatü duasının anlamı, kısaca "selam ve ibadet Allah'ın, salih kulların ve meleklerin üzerine olsun" şeklinde özetlenebilir. Bu dua, namaz kılan kişinin Allah'a selam gönderdiğini ve ibadetlerini, dualarını Allah'ın selamı ve bereketiyle bitirdiğini ifade eder.

Ettehiyyatü duası, namazda okunan diğer dualar gibi, Müslümanların Allah'a yönelerek O'na ibadet etmeleri ve O'na yaklaşmaları için bir fırsat sunar. Bu dua, namazın bir parçası olması nedeniyle Müslümanların hayatında önemli bir yer tutar ve düzenli olarak namaz kılan her Müslüman bu duayla karşılaşır.

Müslümanlar için namaz, günlük ibadetlerin en önemlisi olarak kabul edilir ve namazın içeriği, duaları ve anlamları Müslümanlar için büyük bir önem taşır. Bu nedenle Ettehiyyatü duasının anlamını bilmek ve namaz esnasında bu duayı anlamak, Müslümanlar için ibadetlerini daha derin ve anlamlı kılar.

Ettehiyyatü fazileti!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ettehiyyatü duasının okunması bereket getirir.

Yemek yapan bir kimse bu duayı yemeğin bereketlenmesi için okuyabilir.

Darda kalan Müslümanlar içlerinden Ettehiyatü duasını okuduklarında Allah (cc) onlara kolaylık sağlar.

Sıkıntılı zamanlarda bu duanın okunması kişilerin huzura ermesini sağlayacaktır.

Evden dışarı çıkarken bu duanın okunması oldukça önemlidir.

Yolculuk yaparken bu duanın okunması namaz vakitlerine yetişmek için önemlidir.

Müslümanların gece yatmadan önce bu duayı okuması gerekir.

Kulların kendilerini yalnız hissettikleri zaman bu duayı okuyarak yalnız olmadıklarını hissedeceklerdir.

Ettehiyatü duasının sürekli okunması bu duanın rahmet ve bereketinden faydalanmak için oldukça önemlidir.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23