İslam’da kısas emri nedir? Kuran’na göre kısas nedir?

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça memlekette kadın cinayetlerinin bitmeyeceğini söyledi. Cübbeli Hoca, paylaşımında "İslâm’ın kısas emri uygulanmadığı sürece bu memlekette kadın cinâyetleri de durmaz, terör de bitmez! Çünkü insanlar 5-10 sene hapis yatıp bir af çıkması sonucu hayatlarına devâm edeceklerini umuyorlar." dedi. Cübbeli Ahmet Hoca’nın kısas çağrısı üzerine vatandaşlar Kur’an-ı Kerim’deki kısas ayetlerini araştırmaya başladı.

Nahl Suresi, 126. ayet: "Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır."

Bakara Suresi 178 . Ayet

“Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime, kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu, rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır.”

Bakara Suresi 179. Ayet

وَلَكُمْفِيالْقِصَاصِحَيٰوةٌيَٓااُو۬لِيالْاَلْبَابِلَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ﴿١٧٩

“Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.”