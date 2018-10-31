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İslam'a hakaret davasına beraat kararı

Pakistan Yüksek Mahkemesi, idam cezasına çarptırılan Hristiyan kadının infazını iptal etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
İslam'a hakaret davasına beraat kararı

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Hristiyan kadının cezasını kaldırdı.

Mahkumiyet kararını kaldıran Mahkeme Başkanı Saqib Nisar, başka bir suçlamanın olmaması halinde Hristiyan kadının serbest kalmasına hükmetti.

Bibi Asya isimli 4 çocuk annesi Hristiyan kadın, 2010 yılında Lahor Mahkemesi tarafından İslam dini ve peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin ölüm kararı dünya çapında tepkilere neden olmuştu.

Bu arada bazı parti ve gruplar, Bibi Asya'nın serbest kalması halinde sokak gösterileri düzenleyeceğini duyurdu.

Kaynak: Euronews

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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