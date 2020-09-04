İslam’a hakaret ‘ağır ceza’lık olsun

Sosyal medyada her gün aziz dinimize edilen hakaretlerin yanı sıra, cami hoparlörlerine sızıp şarkı çalan ve mescidlere girip şarkı söyleyip video çeken hadsizler, cezasız kaldıkça semiriyor. Müslümanlar aleyhinde münferit bir suç işlendiği zaman tüm mü’minleri ve cemaatleri hedef alan tahkir edici kampanyalar düzenleniyor. İslam düşmanları kimi zaman sarıklı, cübbeli vatandaşlarımızı hedef alıyor, kimi zaman başörtülü hanımlara saldırıyor, kimi zaman Diyanet kurumuna savaş açıyor. Tüm bu eylemleri küfre varan söylem ve ağır hakaretlerle gerçekleştiren din düşmanlarının, ibadethanelere saldıracak kadar gözü döndü.

Fiili saldırıya kadar varan küstahlıklar neticesinde önceki gece İzmir’in Buca ilçesi İnönü Mahallesi’nde bir mescide pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Pompalı provokasyonu gerçekleştiren vandallar kaçarken, bu tür söylem ve eylemlerin önüne geçecek yasal düzenleme talep ediliyor.

Ceza yok teşvik var

Kurulduğu günden bu yana İslam’a ve Müslümanlara yöneltilen ağır ithamlarla mücadele eden Kutsala Saygı Derneği, mevcut yasalarda İslam’a hakaretin cezasının yok denecek kadar az olduğunu hatta teşvik ettiğini savunuyor. Son günlerde artan vakalara yönelik Kutsala Saygı Derneği’nden yapılan açıklamada, “Yasalarımızda İslâm'a hakaret suçtur, lâkin cezası yok denecek kadar azdır. Ayrıca teşvik edercesine ceza tayini sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Özellikle sosyal medya realitesi de göz önünde bulundurularak suç sil baştan yeniden tanımlanmalı ve bu tanım doğrultusunda TCK 216. Maddesi yeniden düzenlenerek ceza miktarı artırılmalıdır” denildi.

Açıklamada, “Fiilin cezalandırılması için kamu barışını bozmaya elverişli olması şartı ileri sürülmeden hakaret fiili doğrudan cezalandırılmalıdır” sözleri kullanıldı.

Akit’e konuşan Kutsala Saygı Derneği Kurucusu Şükrü Sak, İslam’a ve dini değerlere saldıran din düşmanlarına ağır hapis cezaları verilmesi gerektiğini söyledi. Şükrü Sak, “Kutsal değerlere küfür, hakaret, saldırı ve tezyif suç olmalıdır. Bunu müeyyideye bağlayıcı bir kanun bulunmuyor. Mevcut kanunda dine hakaret, toplumda infiale neden olmadıysa ceza verilmiyor veya küçük cezalar veriliyor. Saldırılar ibadethanelere silahla ateş açmaya kadar vardırılmıştır. Bir yerlerden körüklenen İslam düşmanlığına artık dur denilmelidir. Bir yerde kutsala saldırı ve hakaret varsa ve orada hukuk işlemiyorsa bu büyük problemdir” sözlerini sarf etti.