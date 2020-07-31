İslam'a göre kurban nasıl kesilir? İşte kurban ibadetinin olmazsa olmaz şartı!

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya 'İslam'a göre kurban nasıl kesilir' sorusunu cevapladı. Kurban kesilirken kubanlığın yanında bulunulması gerektiğini belirten mehmet Kapukaya, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreci sebebi ile bu yıl kurbanlarımızın başında durmayabiliriz. Salgın dönemine mahsus kurbanlıkların başında bulunmak için ısrarcı olmamalıyız. Bu yıl kurbanlarımız için vekalet verelim ve mümkün olduğunca bir araya gelmeyelim." dedi.

'Kurbanımızı Cenab-ı Allah'ı anarak kesmeliyiz'

Kurban kesilirken 'Bismillahi Allahu Ekber' diyerek Cenab-ı Allah'ın anılmasının şart olduğuna dikkat çeken Kapukaya, "Allah rızası için yerine getirmemiz gereken kurban ibadetini yerine getirirken mutlaka Cedab-ı Allah'ı anmalıyız. Bu kurban ibadetinin olmazsa olmazıdır." diye konuştu.

Kurbanlık hayvanın incitilmemesi gerektiğini de belirten Kapukaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurbanlık hayvanlar mümkünse başka hayvanlara bir arada değil, tek tek kesilmeli. Eğer buna imkan yoksa hayvanların gözü bağlanmalı. Kurban ibadetini yerine getirirken keskin bıçak temin edilmeli. Kurbanlık hayvanın omurilik kısmı kesilerek başı birden gövdesinden ayrılmamalı. Unutmamalıyız ki biz kurbanlıklarımızı Cenab-ı Hak'ka taktim ediyoruz. Bu sebeple hayvanı itekleyemek veya onu incitecek diğer davranışlardan da uzak durmamız gerekir."