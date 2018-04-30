İslam’a dil uzatan 'o' paşa öldü

HABER MERKEZİ - Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek dün sabah öldü. 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören, Örnek’in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Oramiral Özden Örnek “Balyoz” darbe planı soruşturmasında “Darbe Günlükleri” ile gündeme gelmişti.

DARBE GÜNLÜKLERİ’YLE GÜNDEME GELDİ

Özden Örnek, kamuoyunun gündemine, 29 Mart 2007’de yayımlanan Nokta Dergisi’nde kendisine ait olduğu iddia edilen “Darbe Günlükleri”nin yayımlanması ile oturmuştu. Söz konusu günlüklerde “Ayışığı” ve “Sarıkız” darbe planları anlatılmıştı. Örnek’in tuttuğu iddia edilen günlüklerde bazı orgenerallerin 2004’te askeri darbe yapmayı düşünüp, hazırlıklarını yaptığı ancak sonradan Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ün bu darbe teşebbüslerini engellediği belirtiliyordu.

İSLAMİ HAYATI HEDEF ALMIŞTI

Deniz Harp Okulu Komutanlığı 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılı açılış töreninde bir konuşma yapan Özden Örnek, “Cumhuriyet tarihinin 80. yılında kökten dinci faaliyetler devam ediyor. Buna inanmayanlar polis kayıtlarından ve gazetelerden bakarak öğrenebilirler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, irticai ve bölücü faaliyetlerle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecektir. Kimler, nereden destek alıyorsa şunu bilmelidir ki, bu ülke Ortaçağ’ın karanlık dönemine geri dönmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.