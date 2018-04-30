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İslam’a dil uzatan 'o' paşa öldü

“Cumhuriyet tarihinin 80. yılında kökten dinci faaliyetler devam ediyor” sözlerini sarfeden, görev yaptığı dönemlerde yaptığı açıklamalar ile mütedeyyin kesimi hedef alan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde öldü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:01
İslam’a dil uzatan 'o' paşa öldü

 HABER MERKEZİ -  Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek dün sabah öldü. 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören, Örnek’in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Oramiral Özden Örnek “Balyoz” darbe planı soruşturmasında “Darbe Günlükleri” ile gündeme gelmişti.

DARBE GÜNLÜKLERİ’YLE GÜNDEME GELDİ

Özden Örnek, kamuoyunun gündemine, 29 Mart 2007’de yayımlanan Nokta Dergisi’nde kendisine ait olduğu iddia edilen “Darbe Günlükleri”nin yayımlanması ile oturmuştu. Söz konusu günlüklerde “Ayışığı” ve “Sarıkız” darbe planları anlatılmıştı. Örnek’in tuttuğu iddia edilen günlüklerde bazı orgenerallerin 2004’te askeri darbe yapmayı düşünüp, hazırlıklarını yaptığı ancak sonradan Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ün bu darbe teşebbüslerini engellediği belirtiliyordu.

İSLAMİ HAYATI HEDEF ALMIŞTI

Deniz Harp Okulu Komutanlığı 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılı açılış töreninde bir konuşma yapan Özden Örnek, “Cumhuriyet tarihinin 80. yılında kökten dinci faaliyetler devam ediyor. Buna inanmayanlar polis kayıtlarından ve gazetelerden bakarak öğrenebilirler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, irticai ve bölücü faaliyetlerle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecektir. Kimler, nereden destek alıyorsa şunu bilmelidir ki, bu ülke Ortaçağ’ın karanlık dönemine geri dönmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:01
  1. Özden Örnek

YORUM YAZ

  • KAYAKAYA2 sa önce
    abd iti geberdi soysuzlar.
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