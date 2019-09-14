ANKARA (AA) - Dünya Mezhepler Arası Yakınlaşma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Eraki, "İslam ümmetinin kimliği bugün tehdit altındadır. Bizi ülkelere parçaladılar, bizi birbirimize karşı savaştırdılar. Birbirimize düşman ederek, kimliğimizi yok etmeye çalıştılar." dedi.

İslam Birliği Araştırmaları Merkezi (İSBAM) tarafından "İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin" temasıyla başkentte bir otelde "İslam Birliği Kongresi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongreye, eski İran dışişleri bakanlarından, Hamide Effort Komitesi Koordinatörü Manuçehr Muttaki ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra İslam ülkelerinden çok sayıda davetli katıldı.

Ayetullah Muhsin Eraki, programın açılışında yaptığı konuşmada, "İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin" temasıyla düzenlenen kongrede, dünyanın farklı yerlerinden gelen alimlerle Filistin meselesinin masaya yatırılacağını bildirdi.



Eraki, Filistin meselesinin, sadece Filistin halkının ve bu bölgeye ilgi duyanların meselesi olmadığını, bütün Müslümanları yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Düşman, Filistin topraklarını parçalar ya da Mescid-i Aksa'yı İslam ümmetinin varlığından koparırsa, bütün İslam alemi ortadan kalkar. Bu nedenle, Filistin meselesi ölüm kalım meselesidir." ifadesini kullandı.



Tarih boyunca İslam ümmetinin kimliğinin yok edilmeye çalışıldığını söyleyen Eraki, "İslam ümmetinin kimliği bugün tehdit altındadır. Bizi ülkelere parçaladılar, bizi birbirimize karşı savaştırdılar. Birbirimize düşman ederek, kimliğimizi yok etmeye çalıştılar." dedi.



Eraki, İslam ümmetinin birliğinin kesin bir zaruret olduğunun altını çizerek, "İslam birliği, Müslümanlar için asla vazgeçilmez bir durumdur. Ümmet olarak bu birlikten kesinlikle vazgeçemeyiz." diye konuştu.



- "İslam ümmetinin birlik projelerine ihtiyacı var"



Müslümanların arasındaki birliğinin sağlanmasında, İslam ülkelerin farklı alanlarda sahip olduğu güçleri bir araya getirmesinin önemli rol oynayacağını vurgulayan Eraki, ümmeti bir araya getirmek için Müslümanların birlik projelerine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.



Bu bağlamda, İslam ülkelerinin, ekonomi, savunma, ilmi ve kültür alanlarında projeler ortaya koyması gerektiğine işaret eden Eraki, "Bu alanlarda projeler geliştirerek, bu birliği somutlaştırılabiliriz. Bu projelerin gerçekleştirilmesi durumunda dünyanın en büyük güçlerinden biri olabiliriz." şeklinde konuştu.



Eraki, sömürgeci ülkelerin temel projesinin İslam ülkelerini parçalamak olduğuna dikkati çekerek, Müslümanların bu projeyi başarısızlığa uğratabilmek için İslam ümmetini bir araya getirecek projelere odaklanmaları çağrısında bulundu.



Öte yandan Eraki, Türkiye'nin geçmişte de bugün de güçlü bir ülke ve ümmetin meselelerine karşı ciddi sorumluluk sahibi olduğunu dile getirdi.



- "İslam birliği Müslümanların geleceğine yönelik tek çıkar yol"

İSBAM Başkanı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de Filistin ve Kudüs'ün, İslam dünyasının en önemli meselelerinden biri olduğuna değinerek, bu bölgedeki zorluklar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanların sıkıntılarının son bulabilmesi için İslam birliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Bitmez, "İslam birliği Müslümanların geleceğine yönelik tek çıkar yoldur. İslam birliğini kurmadan aydınlık ve huzurlu geleceğe ulaşamayacağımızı herkesin anlaması ve hissetmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Müslümanlar arasında giderek kaybolan birlik hissi ve küresel güçlerin baskısının, eylemsizliği ve kayıtsızlığı beraberinde getirdiğine işaret eden Bitmez, etnik ve mezhep temelli çatışma senaryolarının Müslümanların bir araya gelmesinin önündeki engelleri artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Bitmez, Müslümanlar bir araya gelemediği için Keşmir ve Filistin meselelerinin çözülemediğini, İslam ülkelerinin birbirine savaş açtığını dile getirerek, "Müslümanların bir araya gelerek artık ayağa kalması gerekiyor. Birlikte daha güçlü bir ses olabileceğimize olan inancımı dile getirmek istiyorum." dedi.

- "İslam birliğini gerçekleştirmeliyiz"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de birçok İslam ülkesinden programa katılan kanaat önderleriyle İslam birliğinin inşasına yönelik neler yapılabileceğinin ele alınacağını kaydetti.

Asiltürk, siyonistlerin ve sömürgecilerin "İslamın barışı tehdit ettiği" şeklinde algı operasyonu yürüttüğünü ve Müslümanları "potansiyel suçlu" ilan ettiklerini belirterek, "Düşmana karşı mücadeleyi kazanmamız için güçlü olmamız gerekir. Güçlü olmak için İslam birliğini gerçekleştirmemiz lazım. Zira Batılılar sadece güçten anlar." ifadelerini kullandı.

Müslümanların, ırk ve mezhep farklılıklarını bir kenara bırakarak, İslam birliği etrafında birleşmesi gerektiğinin altını çizen Asiltürk, "İslam tarih boyunca nereye ulaşmışsa barış ve huzur götürmüştür. Gün, inananların birleşme günüdür, İslam birliğini gerçekleştirme günüdür." dedi.



