İslam ülkesinde 15 teröriste idam cezası!

Pakistan ordusu, askeri mahkemelerde yargılanan 15 teröristin idamına karar verildiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, çeşitli tarihlerde düzenlenen terör eylemlerine karıştığı ya da sorumluluğu bulunduğu belirlenen 15 terörist hakkında verilen idam kararları, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva tarafından onaylandı.

Açıklamada, 15 teröristin yasa dışı örgütlere üye olmak, Peşaver'deki Hristiyan mahallesine saldırmak, eğitim kurumlarına zarar vermek ve 34 kişiyi öldürmek suçlarından idama mahkum edildiği belirtildi.

20 kişinin ölümünden sorumlu Hamidur Rahman idam edilecek

İdama cezasına çarptırılan 15 kişinin arasında General Sanaullah Han'ın da aralarında bulunduğu 20 kişinin ölümünden sorumlu Hamidur Rahman, 5'i asker 6 kişinin öldüğü saldırılardan sorumlu Said Ali, Peşaver'deki Hristiyan mahallesine saldıranlara silah, patlayıcı ve araç sağlayan İbrar Abdurrahim de yer alıyor.

Açıklamada, 20 teröriste de ömür boyu hapis cezası verildiği bilgisi yer aldı.