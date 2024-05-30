İslam ülkeleri bu azgın katil sürülerine karşı artık fiili müdahale başlatmalıdır

Siyonist İsrail’in tanklarla, toplarla, uçaklarla, kimyasal bombalarla yaptığı soykırımın sözle durdurulamaz hale geldiğine dikkati çeken Yıldız “Bu azgın katil sürülerine karşı Müslümanların bir an önce fiili müdahale hazırlıklarına başlaması şarttır. Dünya liderlerinin, İslam ülkelerinin az bir onur ve haysiyetleri varsa, bu soykırıma karşı artık fiili müdahale başlatması zorunluluktur. Artık sözün bittiği noktadayız. Utancı en zirvesine kadar yaşıyoruz. Biz Filistin’in kaderini Türkiye’nin kaderini olarak görüyoruz. Filistinli mücahitler aslında soykırımcı İsrail ile savaşırken İstanbul’u, Ankara’yı, Diyarbakır’ı savunuyor. Cumhurbaşkanımızın Hamas’ı Kuvayı Milliye olarak nitelendirmesini çok anlamlı buluyoruz. Onlar orada şerefli bir direnişi sürdürüyorlar. Hamas’lı kardeşlerimizi selamlıyoruz. Ülkemizdeki bazı siyasilerin Hamas’a terörist nitelemesinde bulunmasını da kınıyoruz. Onların iplerini kimlerin tuttuğunu da biliyoruz. Ülkemizde PKK’ya, YPG’ye terör örgütü diyemeyen alçaklar kalkıyor, ümmetin onuru için mücadele eden Hamas’a terör örgütü diyebiliyorlar. Dünyada Müslüman olmadığı halde her yerde protestolar, yürüyüşler yapan insanlara da şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah dünyada oluşan bu insani hassasiyet Gazze’deki, Filistin’deki mazlumların kurtuluşuna vesile olur. Geldiğimiz aşamada, kadınlar, çocuklar, masum siviller çadırlarda diri diri yakılırken, katledilirken, soykırım yapılırken dünyaya medeniyet, demokrasi, özgürlük getirmek için yola çıktığını söyleyen BM gibi AB gibi bir takım kuruluşların kendisini çağdaş olarak nitelendiren batı liderleri bu soykırıma taraf olmuşlardır. Hepsi bu katliama ortak olmuşlardır” dedi.