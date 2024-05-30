  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha henüz 7 yaşındaydı! Hastaneye güle oynaya giden kızın şüpheli ölümü! Savcılık soruşturma başlattı!

Hamas bitti onlar başladı! İsrail, onları da terörist olarak tanıyacak

Mavi Marmara saldırısının üzerinden 14 yıl geçti

Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!

Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor

Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı!

KAAN dünya devlerini geride bıraktı! İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları

Almanya'da Togg depremi! Kimse neler olduğunu anlayamadı

Çözüm önerilerine takoz koyan İBB, 6 yılda bir barınak yapamadı! Ekrem, sokakları köpeklere bıraktı

Osmanlı’nın son sancağı hala yaşıyor! Afrika’da yaşayan esmer Türkler
Gündem İslam ülkeleri bu azgın katil sürülerine karşı artık fiili müdahale başlatmalıdır
Gündem

İslam ülkeleri bu azgın katil sürülerine karşı artık fiili müdahale başlatmalıdır

Yeniakit Publisher
2024-05-30 11:15:00 -
İslam ülkeleri bu azgın katil sürülerine karşı artık fiili müdahale başlatmalıdır

Terör devleti İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü insanlık dışı soykırıma Akit aracılığıyla tepki gösteren Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, İslam ülkelerinin artık bu barbarlara karşı fiili olarak müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Siyonist İsrail’in tanklarla, toplarla, uçaklarla, kimyasal bombalarla yaptığı soykırımın sözle durdurulamaz hale geldiğine dikkati çeken Yıldız “Bu azgın katil sürülerine karşı Müslümanların bir an önce fiili müdahale hazırlıklarına başlaması şarttır. Dünya liderlerinin, İslam ülkelerinin az bir onur ve haysiyetleri varsa, bu soykırıma karşı artık fiili müdahale başlatması zorunluluktur. Artık sözün bittiği noktadayız. Utancı en zirvesine kadar yaşıyoruz. Biz Filistin’in kaderini Türkiye’nin kaderini olarak görüyoruz. Filistinli mücahitler aslında soykırımcı İsrail ile savaşırken İstanbul’u, Ankara’yı, Diyarbakır’ı savunuyor. Cumhurbaşkanımızın Hamas’ı Kuvayı Milliye olarak nitelendirmesini çok anlamlı buluyoruz. Onlar orada şerefli bir direnişi sürdürüyorlar. Hamas’lı kardeşlerimizi selamlıyoruz. Ülkemizdeki bazı siyasilerin Hamas’a terörist nitelemesinde bulunmasını da kınıyoruz. Onların iplerini kimlerin tuttuğunu da biliyoruz. Ülkemizde PKK’ya, YPG’ye terör örgütü diyemeyen alçaklar kalkıyor, ümmetin onuru için mücadele eden Hamas’a terör örgütü diyebiliyorlar. Dünyada Müslüman olmadığı halde her yerde protestolar, yürüyüşler yapan insanlara da şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah dünyada oluşan bu insani hassasiyet Gazze’deki, Filistin’deki mazlumların kurtuluşuna vesile olur. Geldiğimiz aşamada, kadınlar, çocuklar, masum siviller çadırlarda diri diri yakılırken, katledilirken, soykırım yapılırken dünyaya medeniyet, demokrasi, özgürlük getirmek için yola çıktığını söyleyen BM gibi AB gibi bir takım kuruluşların kendisini çağdaş olarak nitelendiren batı liderleri bu soykırıma taraf olmuşlardır. Hepsi bu katliama ortak olmuşlardır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

auyar

TERÖRİS İSRAİL TERÖRİST ABD TERÖRİS İTALYA TERÖRÖİST ARAP ÜLKELERİ
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23