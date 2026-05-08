Barış umutları soluyor! ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi

ABD ile İran hattında gerilim yeniden dikkat çeken bir aşamaya taşındı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD ordusu İran’ın güneyindeki Keşm Limanı ve Bender Abbas çevresine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

İddiaya göre saldırılar, sahadaki askeri baskının sürdüğünü gösterse de mevcut ateşkes düzeninin tamamen çöktüğü şeklinde yorumlanmıyor. ABD’li bir yetkiliye dayandırılan değerlendirmede, bu askeri hamlenin ateşkesin resmen sona erdiği anlamına gelmediği vurgulandı.

HEDEFTE İRAN’IN GÜNEYİNDEKİ STRATEJİK NOKTALAR VAR

Saldırı iddiasında adı geçen Keşm Limanı ve Bender Abbas, İran’ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hattındaki en kritik bölgeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle söz konusu noktalara yönelik herhangi bir askeri hareketlilik, yalnızca İran-ABD ilişkileri açısından değil, bölgesel deniz güvenliği ve enerji geçiş hatları bakımından da büyük önem taşıyor.

Özellikle Bender Abbas, İran’ın deniz gücü ve lojistik kapasitesi açısından stratejik merkezlerden biri olarak görülüyor. Keşm hattı ise Hürmüz Boğazı çevresindeki hassas denklemin önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor.

ATEŞKES TAMAMEN BİTMİŞ SAYILMIYOR

Haberde öne çıkan en dikkat çekici unsur, saldırının büyüklüğünden çok siyasi anlamı oldu. ABD’li yetkiliye dayandırılan değerlendirmede, bu operasyonun ateşkesin tamamen sona erdiği şeklinde okunmaması gerektiği ifade edildi.

Bu yaklaşım, sahada askeri temaslar sürse de diplomatik zeminin tamamen ortadan kalkmadığına işaret eden bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Washington’ın, kontrollü baskı ile tam ölçekli çatışma arasında bir çizgi kurmaya çalıştığı yorumları da güç kazanmış durumda.

GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

Saldırı iddiasına ilişkin taraflardan gelecek resmi açıklamalar, önümüzdeki sürecin yönünü belirleyecek en önemli unsur olacak. Özellikle Tahran’ın nasıl bir karşılık vereceği ve Washington’ın bu operasyonu hangi çerçevede tanımlayacağı, bölgedeki tansiyonun seyrini doğrudan etkileyecek.

İran-ABD hattında yaşanan her yeni gelişme, Hürmüz Boğazı ve Körfez güvenliği üzerindeki baskıyı artırırken, son iddia da bölgedeki kırılgan dengenin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi.