Trump’tan eski başkanlarla ilgili bir yapay zeka görseli daha! Hıncını alamıyor

Trump, selefine yönelik son eleştirisinde, eski Başkan Joe Biden'ı dondurmayla çevrili halde uyurken, eski Başkan Barack Obama'yı "otomatik kalem" tutarken ve Hillary Clinton'ı tehditkar bir şekilde bakarken gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görsel paylaştı.

Sürekli olarak Biden'ın başkanlığı hakkında teoriler ortaya atan Trump, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüyü "Uykulu Joe Biden Yönetiminin son derece doğru bir tasviri" olarak nitelendirdi; ancak görüntüde Obama, Clinton ve eski başkanın oğlu Hunter Biden'ın yer aldığı görülüyor.

Bu görüntü, Biden yönetimiyle ilgili tartışmaları daha da alevlendiriyor:

Hunter Biden'ın uyuşturucu bağımlılığı , 2023'te Beyaz Saray'da kokain bulunması olayı, Biden'ın dondurmaya olan düşkünlüğü ve görev yaptığı süre boyunca yardımcılarını otomatik imza makinesi olarak kullanırken gösterirken görselin altına "Çok büyük hasar verildi ama GERİ DÖNDÜK!!!" diye yazdı.

Trump, özellikle siyasi rakiplerini olumsuz bir şekilde gösterirken kendisini ve müttefiklerini yücelten yapay zeka görüntülerini paylaşmaktan geri durmuyor.