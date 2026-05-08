Göçmen faciası! 1 çocuk öldü
Göçmen faciası! 1 çocuk öldü

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda 9 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot, yarı batık halde tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle 43 düzensiz göçmen kurtarılırken, 9 yaşındaki erkek çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.53’te meydana geldi. Sahil Güvenlik ekiplerine, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Foça ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi, 4 sahil güvenlik botu ve helikopter sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik unsurları tarafından yarı batık halde olan lastik botta bulunan 39 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 4 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki erkek çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı şüphelisi E.D. ise yakalandı.

Sağ kurtarılan düzensiz göçmenler, sorguları ve sağlık muayeneleri yapıldıktan İzmir İl Göçmen İdaresi Başkanlığı’na sevk edildi. Organizatör olduğu şüphesiyle yakalanan E.D. ise işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

