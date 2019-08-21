Islam Slimani resmen Monaco’da

Ligue 1 takımlarından Monaco, Leicester City’nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Slimani geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giymişti.

Fransız ekibi Monaco, hücum bölgesine bir takviye daha yaptı. Forvete ilk olarak Sevilla’dan Wissam Ben Yedder’i alan Monaco, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak oynayan Cezayirli golcü Islam Slimani’yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Slimani’nin kulübü Leicester City’den satın alma opsiyonlu kiralandığı duyuruldu.

Slimani kariyerinde JSM Cheraga, CR Belouizdad, Sporting Lizbon, Leicester City, Newcastle United ve Fenerbahçe formaları giydi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertliler ile 25 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

Monaco’nun Slimani transferi ile birlikte Radamel Falcao’ya Galatasaray yolu açıldı. Falcao’nun gidişi için ilk olarak takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Fransız temsilcisi, Ben Yedder ve Slimani’yi alarak hücum bölgesini zenginleştirdi.