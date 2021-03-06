‘İslam Şehirleri’ sergisi kardeşliği anlatacak

Fotoğraf sanatına endüstri fotoğrafları çekerek başlayan ve profesyonel fotoğrafçı olarak 1977'den beri çalışmalarına devam eden sanatçı, 1986'da Türkiye'de ilk kez helikopterle havadan fotoğrafçılığı başlatan isimlerden oldu. "İslam Şehirleri" projesine ilişkin açıklamada bulunan Durgut, proje kapsamında gerçekleşecek ikinci serginin Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde olacağını söyledi.



Orhan Durgut, Mekke'de yaşadığı dönemdeki gözlemlerinden sonra projenin ortaya çıktığını belirterek, "O günlerde gördüm ki İslam coğrafyasından gelen Müslümanlar birbirini seviyor, yardımlaşıyor ve iyi iletişim kuruyor. Ama Mekke'den ayrıldıktan sonra bakıyorsunuz ki o milletin insanları birbirleriyle kavgalılar. Bundan yola çıkarak, İslam dünyasını birbiriyle tanıştıralım dedik. 'Yokmuş birbirimizden farkımız'ı insanlara hissettirelim ki ortak noktalara gelsin" ifadelerini kullandı. Durgut, "İslam tarihinde bir yer edinmiş, hikayesi olan 40 ülkeden 100 şehri belirledik. Bugüne kadar 64 şehrin çekimlerini tamamladık. Geçen yıl bu çalışmanın ilk sergisini İmam Buhari Araştırma Merkezi’nin davetiyle Buhara’da yaptık. Bu yıl da serginin ikincisini yine Özbekistan’da İslam alimi İmam Tırmizi’nin şehrinde açacağız."