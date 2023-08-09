İslam Memiş'ten yatırımcıyı endişelendiren açıklama! Peki o altınlar ne olacak?

TV 100’deki yazısında "Özellikle altın yatırımcısı için kötü haber!" başlığını kullanan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

Kota uygulanması ile beraber talep artışı beraberinde gelir. Diğer yandan rafineler tarafında işçilik uygulanır. İşçilik mal demek de kuyumcu esnafının işçilikli maliyeti demek, işçilikli maliyette fiziki altın alanlara yüksek kur demek. İşçilik farkı artık önü alınamaz bir sürece sürüklenir. İçeride istismar ve fırsatçılığa neden olur. Sağlıksız piyasa oluşumunu destekler.

Vatandaş bütçesine göre altın bulmaktan yana mutluydu. Şimdi ne olacak? Peki vatandaşın veya kuyumcunun elindeki 0,25-0,50 gramlar ne olacak? Haliyle piyasada dolaşacak. Ya da alımı da satışı da yasak olacak! O zaman ortaya iki ihtimal çıkacak: Ya herkesin elinde kalacak ya da basımı yasak alım satımı serbest olacak.